В России впервые пройдет чемпионат мира по волейболу FIVB 2022. Билеты уже в продаже

Чемпионат мира FIVB 2022 — одно из самых ожидаемых спортивных событий. Игры турнира пройдут с 26 августа по 11 сентября.

В 2022 году Россия впервые в своей истории примет Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд. Это право наша страна получила три года назад. Проводить спортивное событие так же хотели Катар и Мексика, но Международная федерация волейбола (FIVB) выбрала именно Россию.

Игры престижного турнира пройдут с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Участие в Чемпионате примут 24 национальные команды. Спортсменов, болельщиков и зрителей примут 10 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Кемерово и Красноярск. Открытие турнира запланировано в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце», а вот финал мирового первенства примет Москва на «ВТБ Арене». Таким образом почувствовать большой волейбольный праздник смогут жители всей страны.

Чемпионат мира FIVB 2022 — одно из самых ожидаемых спортивных событий. У турнира уже появился свой официальный талисман — им стал тигр Тигроша, которого выбрали народным голосованием. Поддержали чемпионат и музыканты — дуэт #2Маши представили новую песню «Ты можешь». Она была написана специально к Жеребьевке турнира и уже доступна на всех музыкальных площадках. Перед началом Чемпионата организаторы планируют провезти главный трофей чемпионата по всей стране.

Чемпионат мира FIVB 2022 — одно из самых ожидаемых спортивных событий.

Всего во время Чемпионата мира по волейболу пройдет 70 матчей:

· 27-29 августа — первый предварительный этап. Пройдет в шести городах: Москва, Красноярск, Новосибирск, Кемерово, Уфа, Екатеринбург. 24 национальные команды разделятся на 6 групп и проведут по 3 игры каждая. Всего на этом этапе — 35 матчей.

· 2-4 сентября — второй предварительный этап. 16 команд соберутся в 4 городах: Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань. Они проведут еще по 3 матча. Всего на этом этапе — 24 матча.

· 7-11 сентября — финал шести команд в Москве. Финалисты сыграют вкруговую в мини-группах по 3 команды в каждой, затем состоятся полуфиналы и финалы. Всего на этом этапе пройдет 10 матчей.

Продажа билетов и абонементов на Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 уже открыта на официальном сайте (билеты, купленные на других ресурсах будут признаны недействительными). Также запущены дополнительные эксклюзивные сервисы для участников программы гостеприимства: приоритетный доступ на матчи, обслуживание в премиальных лаунжах и ложах, уникальные сувенирные билеты.

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