Домашний ЧМ 2022 стал еще ближе

В городах России продолжается серия мастер-классов «Играем в волейбол — встречаем чемпионат мира», которые проводит оргкомитет ЧM 2022 совместно с профессиональными клубами.

По словам советника по спорту генерального директора оргкомитета чемпионата мира по волейболу среди мужских команд FIVB 2022 в России Егора Ноздрина, эта акция идет по всей стране, не только в городах, где будет чемпионат, но и там, где волейбол развит.

Серия мастер-классов «Играем в волейбол — встречаем чемпионат мира».

У ребят есть мечта, и это самое главное

В Кемерове к ребятам из школы № 94 пришли команды еще двух школ — гимназии № 21 и городского классического лицея — и игроки волейбольного клуба «Кузбасс»: олимпийский чемпион Александр Бутько, блокирующий сборной Сербии Петар Крсманович, чемпионы России Владимир Съемщиков и Александр Моисеев, министр спорта и физической культуры Кузбасса Сергей Мяус.

Игроки провели для ребят разминку, показали упражнения и выполнили их вместе с ними, поделившись секретами профессионального мастерства. По ходу мастер-класса титулованные гости ответили на вопросы юных любителей волейбола.

— Для обычных ребят, которые учатся в обычных школах, конечно, это сродни какому-то феномену, что мы пришли в зал и можем пообщаться с ними. Тут даже, наверное, не сам волейбол важен, потому что разный возраст, разный уровень подготовки детей, тут важно именно общение, что в обычный день мы можем прийти к ребятам, пожать им руку и ответить на их вопросы. Потому что мы сами были детьми, сами прошли путь из таких же залов. У них есть мечта, и это самое главное, и, конечно, грядущий чемпионат мира поможет ребятам исполнить эту мечту, потому что они станут еще ближе к профессиональным волейболистам, — отметил Александр Бутько.

Серия мастер-классов «Играем в волейбол — встречаем чемпионат мира».

Командное взаимодействие и драйв

Список участников и гостей фестиваля, которых приняла школа № 7 Нижневартовска, оказался самым представительным. Среди них победители Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и чемпионы России. Открыл мастер-класс в Нижневартовске заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Юрий Южаков.

— Игровые виды спорта — это командное взаимодействие, драйв, — сказал Южаков. — На площадке все друг за друга. Мастер-класс — это отличная возможность научиться чему-то у настоящих мастеров.

Во встрече с учащимися приняли участие игроки «Югры-Самотлора» Валентин Кротков, Максим Шпилев, Максим Сапожков и Максим Шкредов. Вместе с заслуженным тренером России Еленой Березиной профессиональные игроки провели мастер-класс для школьников, который наверняка запомнится надолго.

— Такие праздники очень важны для продвижения чемпионата мира и развития волейбола, самого успешного командного вида спорта в нашей стране и в Нижневартовске, — поделился впечатлениями от мастер-класса капитан «Югры-Самотлора» Кротков. — Очень многие родители сейчас хотят отдать детей заниматься волейболом. Это здорово и важно!

А в это время в Магнитогорске тоже прогремел настоящий волейбольный праздник, который был проведен с учащимися школ № 20 и № 1. К школьникам с образовательной, воспитательной и развлекательной миссией пожаловали игроки волейбольного клуба «Магнитка» Александр Кимеров и Филипп Шатунов, Иван Турченко и Евгений Волков, а также тренеры команды — Александр Горбатков и Сергей Каюков.

Серия мастер-классов «Играем в волейбол — встречаем чемпионат мира».

Отличное начинание

В МБОУ СОШ № 9 им. Некрасова города Сосновый Бор Ленинградской области гостями встречи с учащимися стали Артем Мельников — выпускник школы, Сергей Пирайнен, Никита Вишневецкий, Денис Шенкель, сербский связующий Никола Йовович и тренер по общефизической подготовке Алексей Коновалов.

Выбор школы № 9 неслучаен: за последние годы из ее стен выпустилось 15 волейболистов, прошедших молодежную команду «Динамо-ЛО-2», а семь человек учатся сейчас. В гости к родной школе пришел Артем Мельников — парень, которым, по словам директора школы Валентины Шаталовой, они гордятся.

А на юге нашей необъятной страны серию мастер-классов подхватил Краснодар. Поделиться волейбольным искусством, знаниями и секретами с учащимися школы № 103 пришли звезды краснодарского «Динамо» чемпионка мира Мария Перепелкина, чемпионка Европы Юлия Подскальная и Екатерина Третьякова, а также легенда мирового волейбола — двукратная чемпионка мира Любовь Соколова, ныне — генеральный директор Академии волейбола Краснодарского края и менеджер женской сборной России по волейболу.

— Такие мероприятия полезны не только для развития и популяризации волейбола, но и для самих детей, для понимания, что нужно заниматься спортом, быть здоровыми, сильными и успешными. Мастер-классом все остались довольны — это нужное, правильное мероприятие. Когда я была ребенком, мы только по телевизору видели спортсменов, мастер-классов как таковых не было. Это отличное начинание, — резюмировала Соколова.