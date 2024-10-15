Американские студентки устроили бойкот волейболисту-трансгендеру. В NCCA отменили уже пятый матч

Команда Университета Невады отказалась выходить на площадку, несмотря на позицию руководителей своего учебного заведения.

Кампания против выступления в женской студенческой лиге США бывшего мужчины по имени Блэр Флеминг набирает обороты. В нынешнем сезоне уже пятая команда отказалась играть с командой San Jose State, цвета которой защищает трансгендер. Причем на этот раз девушки из Университета Невада устроили бойкот вопреки позиции руководителей своего вуза. Последние заявили, что игра все равно состоится — если на нее не явится основной состав, то их место на площадке займут более сговорчивые дублерши. Тем не менее скандал разрастается — солидарность с отказниками выражают губернаторы некоторых штатов, а женские правозащитные организации подали в суд на лигу NCAA, допускающую выступление трансгендеров в женском спорте при соблюдении ограничений на уровень тестостерона.

Матч поощряет несправедливость в отношении спортсменок

«Мы, женская волейбольная команда Университета Невады, согласны на техническое поражение в предстоящем 26 октября матче против San Jose State и выражаем солидарность с командами университетов Юты, Южной Юты, Бойсе и Вайоминга, — говорится в заявлении спортсменок относительно отмены встречи в турнире Mountain West Conference Национальной студенческой федерации волейбола. — Требуем соблюдения нашего права на безопасность и честную конкуренцию на площадке. Мы отказываемся участвовать в любом матче, который поощряет несправедливость в отношении спортсменок».

«Решение игроков не отражает позицию университета, — отреагировало на демарш руководство вуза. — Наши спортивные программы регулируются законодательством штата, которое предполагает равенство перед законом по признаку расы, вероисповедания, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или самовыражения, возраста, физических возможностей и социального статуса. Турнир Mountain West Conference регулируется федеральным законом и правилами NCAA, которые включают в себя проведение соревнований в инклюзивной среде. Университет намерен организовать матч, как и было запланировано. Но игроки могут не участвовать в нем без страха подвергнуться каким-либо дисциплинарным санкциям».

Команда Невады — пятая в нынешнем сезоне, отказавшаяся проводить поединки San Jose State. Официально никто из них не заявлял о нежелании соперничать именно с Блэр Флеминг, однако из контекста следует, что дело в присутствии в заявке соперников бывшего мужчины, который является одним из лидеров своей команды. Среди тех, кто поддержал такую позицию в соцсетях, были губернатор Вайоминга Марк Гордон и губернатор Айдахо Брэд Литтл. «Я полностью поддерживаю решение отказаться от своего волейбольного матча против San Jose State. Важно, чтобы мы выступали за честность и справедливость в женском спорте и обеспечили безопасность для всех наших спортсменок», — отметил республиканец Марк Гордон.

Фото соцсети

Не можем сосредоточиться на игре

Блэр Флеминг выступает за «Сан-Хосе» с 2022 года и в данный момент занимает первое место в Mountain West Conference по количеству успешных атак и второе — по набранным очкам. Однако внимание на неженскую силу и высокие прыжки спортсменки обратили только весной нынешнего года. Шум подняла напарница Флеминг по «Сан-Хосе» Брук Слуссер. Эта девушка случайно рассекретила тайну, которая тщательно скрывалась даже от волейболисток, выступающих с бывшим мужчиной в одной команде. После этого выяснилось, что до перехода трансгендера звали Брейден Флеминг, он окончил колледж в Вирджинии, а потом учился в Университете Южной Каролины. В Калифорнию трансгендер перебрался после того, как в прежнем вузе на основании законов штата ему запретили играть в волейбол с женщинами.

Слуссер продолжает выступать с Флеминг в одной команде, но между ними периодически вспыхивают конфликты. Последний из них случился в недавнем матче против «Сан-Диего», когда диагональная ростом 185 см засадила мячом в лицо соперницы Киры Херрон. После этого на бывшего мужчину обрушилась волна хейта. Сам трансгендер со СМИ не общается, поэтому оправдываться пришлось тренеру «Сан Хосе» Тодду Крессу. «Мы пытаемся сосредоточиться на том, что мы можем сделать на площадке. Но, честно говоря, в последнее время это очень сложно, — приводит слова специалиста mynbc15.com. — Внешние силы пытаются разделить нашу команду, наш университет, нашу конференцию и наш вид спорта. Это давит на игроков в раздевалке, а некоторые из сообщений, которые мы получаем, выглядят просто отвратительно и могут повлиять на психическое здоровье студенток».

В этом году на матчи против «Сан-Хосе» вышли 12 команд при пяти отказниках. Команда идет в турнире Mountain West Conference на третьем месте. За исключением отмененного матча с «Невадой», у скандального коллектива в этом году осталось 10 матчей, в том числе два — против «Вайоминга» и «Бойсе», которые ранее отказывались играть против трансгендера. Напомню, что в России законом запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола. Кроме того, запрещена пропаганда привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.