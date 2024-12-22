Волейболистки бегут из команды, за которую выступает трансгендер. Самоочищение женского спорта

В США отозван закон, открывающий все соревнования для спортсменок, сменивших пол.

Женская волейбольная команда «Spartans» из университета Сан-Хосе, которая весь нынешний сезон провела на фоне скандала из-за трансгендерного игрока, столкнулась с массовым оттоком спортсменов. Как сообщает Fox News, сразу семь студенток выразили желание покинуть клуб. И это несмотря на то, что бывший мужчина Блэр Флеминг формально закончил вуз и теперь должен либо перейти на профессиональный уровень, либо завершить карьеру. В течение года «Spartans» получили семь технических побед после отказа соперников выходить на одну площадку с трансгендером. Тем не менее университет Сан-Хосе продолжал защищать скандального атлета, вызвав разочарование даже у его напарниц, которым пришлось делить раздевалку с сомнительным персонажем и делать вид, что ничего страшного не происходит.

Напомню, что в России законом запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола. Кроме того, запрещена пропаганда привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. К подобной стратегии постепенно движется и американский спорт. Так, накануне администрация Байдена вынуждена была отозвать законопроект, обязывающий спортивные и образовательные организации открывать женские соревнования для бывших мужчин. Документ, выставленный для публичного обсуждения, собрал более 150 тысяч комментариев, большинство из которых негативные.

Токсичная атмосфера

В начале декабря женская команда из Сан-Хосе уступила в финале региональной волейбольной лиги и не попала в элитный дивизион NCAA. Эта неудача поставила точку в студенческой спортивной карьере Блэр Флеминг в Mountain West Conference, которая на протяжении трех сезонов была одной из главных звезд лиги. Этот игрок заметно отличался от других атлетичностью, силой удара, но то, что это биологический мужчина, университет скрывал от всех. Не знали даже партнеры по команде. Правду весной нынешнего года обнародовала капитан «Сан-Хосе» Брук Слуссер. По ее словам, она сама не подозревала об этом секрете, хотя Блэр часто селили с ней в одной комнате. Тайну Слуссер выведала случайно, после чего подала в суд на NCAA, правила которой позволяют трангендерам выступать в женском спорте.

Выяснилось, что до перехода трансгендера звали Брейден Флеминг и что «Сан-Хосе» для него не первая женская команда. До этого он учился в университете Южной Каролины, но законы штата запрещали ему играть вместе с девушками, вот Брейден и перебрался в Калифорнию. Суд Сан-Хосе встал на сторону бывшего мужчины, позволив ему продолжать выступления за «Spartans». Флеминг выходила на площадку как ни в чем не бывало, отказываясь при этом от общения со СМИ. А вот пять команд Mountain West Conference в знак протеста отказались соперничать с бывшим мужчиной (некоторые получили таким образом сразу два «технаря»). Происходящее самым пагубным образом отразилось и на атмосфере внутри «Spartans», что в конечном счете и привело к нынешнему исходу волейболисток.

Помощница главного тренера «Сан-Хосе» Мелисса Бэтти-Смуз подала жалобу на университет, заявив, что политика вуза относительно трансгендеров создала токсичную среду. Специалист обвинила университет в фаворитизме по отношению к Флеминг, поскольку главный тренер Тодд Кресс выдавил из состава перспективную цисгендерную студентку, боровшуюся с трансгендером за позицию диагональной. В итоге девушка была вынуждена покинуть вуз. Также Мелисса заявила, что Флэминг могла планировать нападение на Слуссер — ту, которая раскрыла секрет трансгендера. В ответ помощник директора университета Сан-Хосе по вопросам благополучия студентов заявил, что любой, кто выступает против нахождения трансгендера в команде, должен покинуть вуз.

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Мнение лучших умов

В минувшую пятницу администрация уходящего президента США Джо Байдена отозвала законодательный акт, который требовал от учебных заведений и спортивных организаций не чинить трансспортсменам препятствий при переходе в команды, «соответствующие их гендерной идентичности». Документ был выставлен на публичное обсуждение в апреле 2023 года и с тех пор собрал более 150 тысяч комментариев, главным образом негативных. Ряд штатов, в основном тех, где у власти находятся республиканцы, приняли местные законы, запрещающие выступления бывших мужчин в женском спорте. В производстве в Верховном суде США находятся десятки исков — как от спортсменов-трансгендеров о нарушении их прав, так и от женщин и родителей девочек, считающих, что бывшие мужчины вредят честной конкуренции и подвергают опасности здоровье спортсменок, в том числе психическое.

— Женский спорт должен быть только для людей с женскими хромосомами XX, — поучаствовал в дискуссии американский тренер белорусской теннисистки Арины Соболенко Джейсон Стейси. — Спорт не должен становиться ареной для подтверждения самоидентичности. Cпорт — это создание максимально справедливых и равных условий. У нас есть правила, дивизионы, весовые категории, возраст, группы, уровни мастерства и многое другое, чтобы обеспечить безопасные и справедливые условия для всех. Я поддерживаю женский спорт. Это не означает, что я против всего и всех. Для меня спорт — это биология, а не самоидентичность. Правила и границы существуют не просто так.

Тема защиты женского спорта от трансгендеров, видимо, будет одной из центральных на предстоящих в марте 2025 года выборах нового президента МОК. Во всяком случае, ее активно продвигает британский кандидат Себастьян Коу. Считается, что глава World Athletics — самый нежелательный для России претендент, много лет дискриминирующий нашу страну. При этом Коу объявил себя противником бывших мужчин в противовес своим соперникам Кирсти Ковентри и Хуану Антонио Самаранчу-младшему, которые допустили выступление на Играх в Париже интерсекс-боксеров Иман Хелиф и Линь Юйтин. «Что касается женской категории, то этот вопрос не подлежит обсуждению, — говорит Коу. — Например, в легкой атлетике у нас есть четкая стратегия, созданная на основе обсуждения с лучшими умами в спортивной науке и генетике».