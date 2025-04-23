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Российская волейболистка стала чемпионкой Турции. Ходят слухи, что она может сменить гражданство

Российская волейболистка Маркова стала чемпионкой Турции
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Марина Маркова (справа).
Фото Global Look Press
В финале «Вакифбанк» с Мариной Марковой в составе обыграл «Фенербахче» Федоровцевой.

В женском чемпионате Турции в последние годы уже стало традицией, что титул в составе команды-победителя выигрывает кто-то из российских игроков. Причем наши девушки вносят в этот успех очень весомый вклад. Так и в нынешнем сезоне доигровщица Марина Маркова из «Вакифбанка» была сверхполезна в борьбе за золотые медали.

Федоровцева против Марковой

В финальной серии чемпионата «Вакифбанку» противостоял «Фенербахче», за который выступает главная звезда нашего волейбола Арина Федоровцева. До этого два года подряд сильнейшей в Турции была как раз команда Федоровцевой. Однако нынешней весной «Вакифбанк» стал для «Фенербахче» серьезным препятствием, и важную роль в конечном результате сыграла Маркова.

В Лиге чемпионов сетка свела два главных турецких клуба уже в четвертьфинале. В первом матче противостояния «Фенербахче» сделал огромный шаг для прохода в следующий раунд, обыграв соперника со счетом 3:0 на чужой площадке. MVP того матча стала Федоровцева. Сухая победа означала, что для выхода в полуфинал команде Арины достаточно взять два сета дома. Первую партию ответной встречи «Фенер» выиграл уверенно — 25:19.

Однако «Вакифбанк», оказавшись на грани, сдаваться не собирался. Вперед команду повела Маркова, которая продемонстрировала впечатляющие цифры в атаке. Рост россиянки позволял парить над блоком «Фенербахче» и уверенно вколачивать мяч в площадку. «Вакифбанк» сумел сотворить чудо, добравшись до золотого сета, где был сильнее — 15:11. На этот раз пришла очередь Марины забирать приз самому ценному игроку матча. За встречу россиянка набрала 31 очко, из которых 15 были брейковыми.

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В регулярном чемпионате Турции с первого места в плей-офф шагнул «Фенербахче», а их основной оппонент выиграл на один матч меньше. Но все это было не важно, когда команды встретились в финале. В серии до трех побед «Вакифбанк» не отдал сопернику ни одного матча. Все поединки закончились со счетом 3:1. В каждом из них самым результативным игроком становилась Марина Маркова. Россиянка набрала 26 очков в первой встрече, 27 — во второй и 24 — в третьей. Грубо говоря, практически в каждой игре наша волейболистка приносила своей команде очки, которых хватит на победу в целом сете. Ее реализация атак в финале суммарно была 54 процента.

Для Федоровцевой серия сложилась не так удачно. За три матча 21-летняя российская доигровщица набрала 37 очков. В решающем поединке ее показатель полезности «- 1». А реализация атак в третьем матче — 41 процент.

Однако без трофея Арина в этом сезоне не осталась. «Фенербахче» второй год подряд покорился Кубок Турции. В финале команда Федоровцевой всухую обыграла другой стамбульский клуб «Экзачибаши», который выбил из розыгрыша «Вакифбанк». Россиянка в золотом поединке стала вторым игроком по результативности. На ее счету 12 успешных атак и три эйса.

Фото Global Look Press

За какую сборную сыграет Маркова?

У 24-летней Марины Марковой выдался не самый обычный путь в волейбольную элиту. Девушка родилась в Санкт-Петербурге, где после года обучения в школе олимпийского резерва №1 попала в молодежную команду «Ленинградки». Там она выделялась своими бомбардирскими качествами, но во взрослый клуб, выступающий в российской суперлиге, не пошла, а уехала за океан — в США. Сначала играла за Сиракузский университет, а затем — Флоридский.

В 2023-м из США Маркова отправилась в Турцию, где заключила контракт с клубом «Муратпаша Сигорта». Марина шла в топе самых результативных игроков чемпионата, но через полгода перешла в итальянскую «Игор Горгондзолу», взяв вместе с командой Кубок вызова ЕКВ. Затем была недолгая поездка на чемпионат Индонезии, и в этом сезоне россиянка присоединилась к «Вакифбанку».

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Еще в августе, как только Маркова подписала контракт с новым клубом, появились новости о том, что доигровщица может сменить спортивную прописку на турецкую. Инсайд опубликовал Voleybal Magazin. В 2023 году Международная федерация волейбола (FIVB) запретила смену гражданства для игроков, которые представляли сборные своей страны. Но Марина ни разу не выступала за национальную команду России. FIVB также ужесточила правила к требованиям о проживании спортсмена на территории страны, гражданство которой он собирается получить. Так, волейболистам нужно находиться на территории новой родины минимум три года. Турецкие же СМИ сообщали, что в случае Марковой возможны послабления в правилах.

Марина прокомментировала слухи только в ноябре, то есть через три месяца после их появления. Ответ россиянки был уклончивым: «Действительно ли я хочу получить турецкое гражданство и выступать за эту сборную? Слышала об этом, но думаю, что сейчас немного рано говорить о гражданстве. Все-таки я нахожусь в Турции примерно четыре месяца. Мне льстит, что люди считают меня вполне способной выступать за такую сильную сборную, как Турция. Но пока рановато говорить об этом».

В нынешнем сезоне Маркова еще может побороться за победу в Лиге чемпионов. Пройдя «Фенербахче» в четвертьфинале, «Вакифбанк» вышел на итальянский клуб «Скандиччи», за который выступает россиянка Анна Котикова. «Финал четырех» пройдет в Стамбуле 3-4 мая.

Фото Global Look Press

Вообще Турция и Италия — главные направления для наших волейболисток. На Апеннинах в «Новаре» играют Татьяна Толок и Вита Акимова, которые в этом сезоне взяли второй по значимости трофей в Европе — Кубок ЕКВ. Также в Италии выступают Яна Щербань («Тальмассонс»), Анастасия Капралова («Кунео»), Виктория Кобзарь («Валлефолья») и Анастасия Ляшко («Кьери»).

В чемпионате Турции в этом сезоне лучшим бомбардиром стала Анна Лазарева из «Кузейбору». Российская диагональная настреляла 684 очка, также став и сильнейшим игроком атаки. В нападении в «Кузейбору» трудится другая наша волейболистка Маргарита Курило. Награда лучшей принимающей чемпионата ушла Полине Шемановой из «Бахчелиэвлер». Помимо них, в Турции еще выступают Наталья Кроткова («Сарыер») и Елизавета Кочурина («Зерен Спор»).

Волейбол
ВК Вакифбанк
ВК Фенербахче
Арина Федоровцева
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