Она — человек удивительной судьбы. Пережила блокаду Ленинграда и больше половины жизни посвятила спортивной науке и волейбольным сборным.

Фаина Иорданская

Родилась 2 января 1931 года в Сесторецке

Руководитель КНГ сборных СССР и России

Жительница блокадного Ленинграда

Заслуженный врач РСФСР (1987)

За вклад в подготовку сборных команд страны к Олимпийским играм награждена орденом Дружбы, медалями «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть», знаком «Отличник здравоохранения», почетными знаками Олимпийского комитета России, Минспорттуризма России и ВНИИФК

Когда мы вспоминаем большие победы, в первую очередь в голову приходят игроки и тренеры — непосредственные герои событий. Однако есть и те, кто вносил огромный вклад, но все время находился в тени. Например — Фаина Иорданская. Более 60 лет она посвятила спортивной медицине. Была главным врачом сборной на Олимпиаде-72. Ее до сих пор с теплотой вспоминают звезды тех Игр — Ольга Корбут, Валерий Борзов и другие.

Большую часть деятельности Иорданская посвятила волейболу, Фаина Алексеевна была многолетней руководительницей КНГ и у нее обследовался каждый сборник. Спортсмены постоянно обращались к ней со своими болячками, а тренеры советовались по поводу физического (да и психологического) состояния подопечных. И кто знает, насколько бы меньше успехов было у наших сборных, если бы не ее своевременные советы. Невероятно, но Иорданская продолжает заниматься научной деятельностью до сих пор. А ведь сегодня у нее большой юбилей — 90 лет!

— Мы знакомы с Фаиной Алексеевной 1970-го года, когда я был в мужской сборной СССР, — вспоминает исполнительный директор ВФВ Владимир Паткин. — Тогда она была членом КНГ, а спустя какое-то время стала ее руководителем. Конечно же, не случайно. Она — яркий представитель спортивной науки. Всегда доводит до конца то, за что берется. Переживает за свое дело всей душой. Настоящий профессионал.

Все игроки сборной обследовались у нее, после чего тренерам поступали рекомендации по каждому. Анализ с ее стороны проводился огромный. И не только по части здоровья. После крупных турниров она собирала подробнейшую статистику, выполняла то, что сейчас делают в специальных программах.

Эрудиция — потрясающая. Иорданская выпустила множество книг и методических пособий. Несмотря на свой возраст, она продолжает заниматься научной деятельностью и сейчас. Скоро у нее выходит еще одна книга. Она по-прежнему принимает участие в написании комплексно-целевых программ. Вплоть до пандемии регулярно ходила на работу.

И еще очень важный момент. Фаина Алексеевна — блокадница. Пережила многое. Но при этом она очень добрый человек. И скромный. Себя не выпячивала никогда. Хотя по факту сделала очень много для побед советских и российских сборных. Она же жила на сборах прямо с командами, следила за состоянием, под ее руководством проводились обследования. В достижениях отечественного волейбола ее заслуга очень высока.

— О, Фаина Алексеевна — удивительный человек, — делится составитель энциклопедии «Волейбол» Виктор Свиридов. — Великая порядочность. И, несмотря на свой возраст, она всегда остается женственной. На все мероприятия приходит элегантно одетой, с потрясающей прической, украшениями, которые идеально вписываются.

— Это большой праздник для нашего волейбола, да и всего спорта, — говорит генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко. — Лично я знаю Фаину Алексеевну много-много лет. Впервые она обследовала меня в 1989 году, когда я еще был спортсменом. Она — человек высокой морали и огромный профессионал. Это понимаешь уже после первого разговора с ней.

В волейболе Иорданскую знают все. Даже те, кто не попадал в сборные. Ее доброта и уровень знаний всегда впечатляли. Даже будучи в возрасте, она остается на информационной передовой. И над чем бы она ни работала — мы всегда уверены, что этот участок закрыт очень плотно.