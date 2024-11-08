Волейболисту-трансгендеру не рады даже в собственной команде. Но несогласных убирают

Руководство университета Сан-Хосе играет не на стороне девушек.

Продолжает набирать обороты скандал с волейболисткой-трансгендером Блэр Флеминг, которая выступает за женскую команду университета San Jose State. Партнерши Флеминг заявляют, что не чувствуют себя в безопасности, находясь с ней в одной команде. Девушки говорят, что их больше некому защитить после странного увольнения помощника тренера.

Студенческий бойкот

Блэр Флеминг выступает за «Сан-Хосе» уже третий сезон. Она всегда заметно отличалась от других волейболисток атлетичностью, силой удара, но то, что это биологический мужчина, университет скрывал от всех. Не знали даже партнеры по команде. Правду обнародовала капитан «Сан-Хосе» Брук Слуссер. По ее словам, она сама не подозревала об этом секрете, хотя Брук часто селили с ней в одной комнате. Выяснилось, что до перехода трансгендера звали Брейден Флеминг и что «Сан-Хосе» для него не первая женская команда. До этого он учился в Университете Южной Каролины, но законы штата запрещали ему играть вместе с девушками, вот Брейден и перебрался в Калифорнию.

Новость о Флеминг наделала много шума в NCAA. Команды других университетов стали бойкотировать матчи с «Сан-Хосе», принимая санкции от лиги. «Мы, женская волейбольная команда Университета Невады, согласны на техническое поражение в предстоящем 26 октября матче против San Jose State и выражаем солидарность с командами университетов Юты, Южной Юты, Бойсе и Вайоминга, — говорилось в заявлении волейболисток. — Требуем соблюдения нашего права на безопасность и честную конкуренцию на площадке. Мы отказываемся участвовать в любом матче, который поощряет несправедливость в отношении спортсменок».

Всего к бойкоту присоединились пять команд. Однако ситуация никак не меняется. На защиту своего игрока вроде бы встали в «Сан-Хосе». Флеминг поддержал главный тренер команды Тодд Кресс: «Мы пытаемся сосредоточиться на том, что мы можем сделать на площадке. Но, честно говоря, в последнее время это очень сложно. Внешние силы пытаются разделить нашу команду, наш университет, нашу конференцию и наш вид спорта. Это давит на игроков в раздевалке, а некоторые из сообщений, которые мы получаем, выглядят просто отвратительно и могут повлиять на психическое здоровье студенток».

Однако Кресс один из немногих членов команды, кто встал на сторону трансгендера.

Волейболистка Блэр Флеминг (№ 3) в составе «Сан-Хосе». Фото Официальный сайт Университета Сан-Хосе.

18 женщин против одного мужчины

Среди тех, кто активно выступал против нахождения Флеминг в команде, стала помощница главного тренера «Сан-Хосе» Мелисса Бэтти-Смуз. Она подала жалобу на университет, заявив, что политика вуза относительно трансгендеров создала токсичную среду для спортсменов. Также Мелисса обвинила университет в открытом проявлении фаворитизма по отношению к Флеминг. Так, по словам Бэтти-Смуз, главный тренер Тодд Кресс выдавил из состава перспективную студентку, которая боролась с трансгендером за позицию диагональной. Кресс требовал от нее более высоких стандартов. В итоге девушка была вынуждена покинуть вуз.

Помимо этого, Мелисса заявила, что Блэр Флэминг могла планировать нападение на Брук Слуссер — ту, которая раскрыла секрет трансгендера и считает несправедливым его участие в женских матчах. Помощница тренера утверждает, что перед поединком с университетом штата Колорадо Блэр встретилась с игроком команды-противника Малайей Джонс и разработала план мести. Согласно ему, нужно было держаться подальше от Брук во время игры, чтобы Малайе было легче попасть в нее мячом.

Сообщается, что соседка по комнате Слуссер до матча получила в соцсетях сообщение: «Дистанцируйся от Брук завтра на игре, это не пойдет ей на пользу». В итоге цель во время матча была поражена. «В какой-то момент Блэр перекинула мяч на сторону соперника, идеально подготовив Малайю к повторной атаке в направлении Брук Слуссер. После этого эпизода Джонс послала воздушный поцелуй Флэминг и беззвучно губами изобразила слово «спасибо», — уверяет Бэтти-Смуз.

На жалобу помощницы тренера обратили внимание, но не так, как хотели игроки. За два часа до матча с университетом Нью-Мексико Мелисса была отстранена от команды. «Ни один из тренерского состава не был на встрече, были только игроки, — делится подробностями отстранения Брук Слуссер. — Какой-то человек из университета усадил нашу команду и сказал, что Бэтти-Смуз отправлена в отпуск, из которого больше не вернется, а игроки не должны связываться или вообще разговаривать с ней».

Фото соцсети

В университете подтвердили отставку, но не озвучили никаких подробностей: «Помощник главного тренера женской волейбольной команды университета города Сан-Хосе в настоящее время не находится в команде, и мы не будем предоставлять дополнительную информацию по этому вопросу».

Теперь волейболистки обеспокоены за свою судьбу. По их словам, главный тренер регулярно говорит игрокам, что исключение таких, как Флеминг, может приравниваться к расизму, а помощник директора по вопросам благополучия студентов заявляет, что любой, кто против нахождения трансгендера в команде, должен покинуть вуз и обратиться за терапией.

Девушки боятся, что могут потерять стипендию и оказаться отчисленными из вуза. А еще со страхом идут в зал, где им может серьезно прилететь мячом от Флеминг во время тренировочных матчей. Волейболистки говорят, что с уходом помощницы тренера их тревоги серьезно усилились. «Они забрали единственное безопасное место, которое у нас было в программе. Потому что она знала, что было правильно встать на защиту 18 женщин в команде, а не одного мужчины», — написала в соцсетях Слуссер.

Напомним, что в России законом запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола. Кроме того, запрещена пропаганда привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.