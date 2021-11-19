Как стать чемпионом?

Серия мастер-классов «Играем в волейбол — встречаем чемпионат мира» с успехом и размахом продолжается. На этой неделе волейбольные праздники прошли в школах Калининграда и Череповца.

В средней школе № 2 города Череповца большой переполох, радостные возгласы, слышен стук мячей и громкий смех. В гости к школьникам пришли волейболистки местной «Северянки» — серебряный призер «Гран-при» Ольга Ефимова, Наталья Решетникова, главный тренер команды Роман Самбурский. Одной из гостий стала 17-летняя Наталья Суворова. Она сама еще школьница, учится в 11-м классе и готовится к сдаче выпускных экзаменов.

Это особенно важный визит: волейболистка на чемпионате мира среди юниоров в Мексике этой осенью не только выиграла золото со сборной России, но и получила приз MVP самому ценному игроку турнира. Наглядный пример того, как можно совмещать учебу, профессиональную карьеру и при этом оставаться подростком, которого интересуют самые разные сферы жизни. Здорово и то, что чемпионы среди нас, совсем рядом и всегда готовы что-то подсказать и показать.

Наталья отметила праздничный настрой: «Все ребята занимались с огромным удовольствием — это очень классно!» А как иначе, когда у детей есть возможность побыть на одной площадке с кумирами, пошутить с ними, получить ценные советы, да и просто задать любой вопрос — дело ведь даже не в автографах и фотографиях. Дело во впечатлениях, которые сохранятся в памяти школьников надолго.

В калининградскую школу № 44 чемпионки России из «Локомотива» пришли неслучайно: именно здесь учились российские волейболисты, игроки Суперлиги Константин Абаев, Чеслав Свентицкис, Славомир Бярда, Юлия Бровкина.

Школьники во время мастер-класса бок о бок работали с Анастасией Стальной, Марией Воробьевой, Анастасией Жабровой, Викторией Горбачевой — с теми, кого обычно видят только с трибун, что особенно ценно.

— Здорово, что наши школьники так любят волейбол! — отметила Мария Воробьева. — Даже мальчишки и девчонки из младших классов занимались с удовольствием. Да и мы всегда рады пообщаться с ребятами, помочь им советом, что-то подсказать.

Затем пять смешанных команд приняли участие в турнире. Игры прошли ярко, эмоционально: не было ни одного матча, в котором отсутствовала бы интрига. И даже команда, ставшая в итоге пятой, не чувствовала себя проигравшей. Тем более что сувениры от оргкомитета чемпионата мира по волейболу среди мужских команд FIVB 2022 достались всем без исключения!

В ближайшее время мастер-классы пройдут в Кемерове, Краснодаре,

Сосновом Бору Ленинградской области, Красноярске и Магнитогорске, а также в Челябинске и Новосибирске.