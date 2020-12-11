В волейболе все стабильно. Шевченко переизбран президентом федерации.

Сегодня в Москве прошла отчетно-выборочная конференция ВФВ.

Обычно отчетно-выборные конференции в России проходят после Олимпиады — лакмусовой бумажки работы федерации. Но нынешний год особенный. Из-за пандемии Игры в Токио перенесли на год. Тем не менее, согласно регламенту, конференции проводятся осенью-зимой. Сегодня вот прошла во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). И большой интриги она, прямо скажем, не несла.

Зачем что-то менять, когда все хорошо?

Единственным кандидатом на пост президента ВФВ был Станислав Шевченко, который руководит отечественным волейболом с 2010 года. Никто даже не стал пытаться составить ему конкуренцию, потому что особого смысла в этом не было. Зачем делегатам что-то менять, если все идет хорошо?

Волейбольная федерация — одна из самых успешных в стране. Внутри все отлажено. Мужская сборная регулярно борется за медали на всех турнирах, клубы — на ведущих ролях в Лиге чемпионов, а пляжники — вообще действующие чемпионы мира. Да, просела женская сборная, что отражается и на выступлениях команд в еврокубках. Но на подходе талантливая молодежь, которая по своим возрастам выигрывает турнир за турниром. Есть надежды, что уже в предстоящем сезоне некоторые их юниорок заявят о себе в основной команде.

Помимо результатов, у российского волейбола все стабильно со спонсорами, а представители нашей страны имеют солидный вес как в Международной (FIVB), так и в Европейской (CEV) федерациях. Получение права проведения мужского чемпионата мира-22 в тяжелый для отечественного спорта период, когда из-за допинговых скандалов настоятельно рекомендовано не отдавать России крупных турниров, о многом говорит.

Задача: несколько медалей на Олимпиаде

— Все решения сегодня приняты единогласно, — сообщил после переизбрания Шевченко. — Работа федерации признана удовлетворительной. Основным мерилом стал отбор на Олимпийские игры. Пять команд уже квалифицировались в Токио, шестая (вторая пара в женском пляжном волейболе), уверен, сделает это весной. Так что в Японии у нас будет максимальное представительство.

— Эти четыре года будут особенными — в России пройдет мужской чемпионат мира.

— Абсолютно точно. И мы сегодня рассматривали вопрос подготовки к нему отдельным пунктом. Чемпионат мира — это 10 городов, 70 матчей, 18 дней и 24 команды. Уверен, что мы проведем турнир на самом высоком уровне. В чем-то нам поможет футбольный чемпионат мира. FIVB уже понимает, что это будет лучший чемпионат мира.

Кстати, есть интересная историческая параллель — чемпионат мира среди мужчин состоялся в Москве в 1952 году и тогда финал проходил на стадионе «Динамо». В 2022-м мы тоже планируем решающий матч в новом дворце спорта «Динамо».

— Какие задачи стоят перед федерацией на предстоящие четыре года?

— Несколько медалей на Олимпийских играх.

— Несколько?

— Да, мы рассчитываем и на мужчин, и на женщин, и на пляжный волейбол.

Карполь и Шипулин по-прежнему в обойме

Помимо президента на конференции выбирали вице-президентов, генерального секретаря, членов президиума, Контрольно-ревизионной комиссии и председателя Арбитража при ВФВ. Вице-президентами переизбраны Николай Карполь, Геннадий Шипулин и Андрей Горбенко. Генсеком — Александр Яременко.