Питер выиграл четыре футбольных чемпионата России подряд. А вот с волейболом все сложнее
Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Финал шести
Группа А: «Зенит»-Казань, «Динамо», «Белогорье».
Группа Б: «Локомотив», «Зенит» СПб, «Динамо"-ЛО.
В российском волейболе пора десертов. Уже стартовала золотая серия между «Уралочкой-НТМК» и «Локомотивом» в женском турнире, а в четверг начинается самое интересное в мужском. Формат будет тот же, что и в двух последних сезонах, — в виде «Финала шести». Задумывалось это с прицелом на домашний чемпионат мира — чтобы было больше времени на подготовку сборной. А когда стало известно, что никакого ЧМ у нас в этом году не будет, от первоначальных договоренностей постфактум решили не отказываться.
Фаворит — «Зенит-Казань»
С одной стороны, без классического плей-офф все мы получим меньше зрелища. С другой, концентрация классного волейбола в ближайшие пять дней будет запредельной. Каждый матч — без права на ошибку. Одна осечка может перечеркнуть весь сезон. В то же время одна внезапная победа — раскрасить его жирными яркими красками. Последнее особенно актуально для «Белогорья» и «Динамо-ЛО». Если командам из Белгорода или Ленинградской области удастся выйти в полуфинал, это будет большой сенсацией. Хотя полуфиналы женского чемпионата, по итогам которых вне игры оказались очень хорошо живущие Москва и Казань, показали — в российском волейболе все может закрутиться не хуже планера Артема Вольвича.
Хотя по предварительным раскладам все более или менее понятно. Очевидный фаворит — «Зенит-Казань». Начиная с осени команда Алексея Вербова проиграла один лишь матч. Да и то на старте. А начиная с декабря эта банда разрывает. Особенно выделяется связка Майка Кристенсон — Дмитрий Волков. Если у них идет, соперник может уходить с площадки и готовиться к следующему матчу. Пока, кстати, неизвестно, останется ли связующий на следующий сезон, поэтому предстоящий «Финал шести», возможно, последняя возможность увидеть российско-американскую магию в деле.
Кто накатит на финиш?
Второй волной претендентов на золото идут «Локомотив» и «Динамо». Чемпионы двух последних лет. Новосибирск много лет ведет Пламен Константинов, и такой кредит доверия неслучаен — болгарский спец умеет выжимать из коллектива все и выводить его на пик к ключевым матчам. Москва Константина Брянского образца прошлого сезона — машина, которая клепала победы и титулы. Но второй год подряд в том же темпе бело-голубые не выдерживают. Хотя накатить на финиш вполне могут.
Наконец, есть питерский «Зенит». Если коллеги-футболисты четвертый год подряд берут чемпионство, причем с огромным запасом, то волейболисты никак не могут выиграть первый в истории клуба трофей. И вряд ли это случится сейчас. Команду штормило с осени — постоянные травмы лидеров, внутренние конфликты, уход Туомаса Саммелвуо с поста главного тренера. Все это играет в минус. И любая медаль для Питера при таких раскладах будет успехом.
Расписание матчей Финала шести ЧР по волейболу. Мужчины
5 мая, четверг
16.00 Локомотив — Динамо-ЛО
19.00 Зенит-Казань — Белогорье
6 мая, пятница
16.00 Зенит СПб — Динамо-ЛО
19.00 Динамо — Белогорье
7 мая, суббота
16.00 Локомотив — Зенит СПб
19.00 Зенит-Казань — Динамо
9 мая, понедельник
16.00, 19.00 Полуфиналы
10 мая, вторник
16.00 Матч за 3-е место
19.00 Финал