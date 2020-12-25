«Уровень Казани теперь для нас достижим. Осталось на него подняться». Мнение капитана питерцев

Сегодня в Санкт-Петербурге начнется финал четырех мужского Кубка России.

Нынешний сезон для петербургского «Зенита» — особенный. Состав команды специалисты называют в Суперлиге сильнейшим, соответственно, и сине-бело-голубых — главным фаворитом. Но несколько чувствительных поражений от конкурентов отдалили зенитовцев от первого места в чемпионате и запустили волну разговоров об ошибочности столь агрессивной трансферной политики. Сегодня у сине-бело-голубых — новый шанс приблизиться к первому трофею в истории, а заодно прервать серию из одиннадцати (!) подряд поражений в зенитовском дерби. Накануне «Финала четырех» капитан петербургского «Зенита» Иван Яковлев рассказал о коварстве нынешнего сезона, своей роли в команде и жизни вне площадки.

Кто меньше болеет — тот и будет побеждать в чемпионате

— Иван, нынешний сезон «Зенит» проводит, как и заканчивал предыдущий — без зрителей. Тяжело?

— Вначале это было тяжело, потому что в новинку. Когда первый раз играешь при пустых трибунах — это выглядит как тренировочный процесс. Но сейчас уже перестраиваешь свое мышление, понимаешь, что с этим надо мириться. И эмоции следует искать уже не со стороны болельщиков, а внутри себя. Это немножко другой волейбол. Но посмотрите на нашу команду, все заряжены.

— В Кубке ЕКВ, где участвует «Зенит», ситуация вообще складывается абсурдная. Победить в турнире может не сильнейший, а тот, кто не снимется...

— Ситуация, согласен, странная. Но, с другой стороны, можно понять людей. Некоторые клубы в Европе очень сильно боятся за состояние своих игроков из-за пандемии. И опасаются лететь в Россию — считают, что у них все с коронавирусом лучше по сравнению с нашей страной. Мы живет в таких реалиях и делаем то, что диктует ковид и Европейская конфедерация волейбола.

— Какая в нынешнем чемпионате России расстановка сил?

— Кто меньше болеет — тот и будет побеждать! Ковид сказывается на всех игроках по-разному. Никто не знает точно о последствиях, которые могут возникнуть. Многие команды могут просто полностью не восстановиться после этой хвори и нормально выступать в дальнейшем.

— Казанский «Зенит-Казань» по-прежнему отдельная вселенная в нашем чемпионате?

— Нет, уже нет. Сейчас у них совершенно достигаемый уровень, с ними можно бороться. Вопрос вдругом: кто достигнет этого уровня? У нас в этом сезоне был шанс в матче с казанцами. В одной партии вели на финише три очка, осталось пару мячей до успеха. Но как сказал тренер: «Эти концовки нужно заслужить»! На тот момент мы были еще не готовы, чтобы выигрывать.

Подустал жить в самолетах

— В прошлом сезоне вы признавались, что ведете себя чересчур эмоционально и главный тренер команды Туомас Саммелвуо говорил вам открытым текстом: «Не бегай по площадке просто так и не ори»! Сейчас стали спокойнее?

— Тренер просил убрать ненужные крики, не по делу. А также неоправданные моментом действия. Но я не меняюсь! Веду себя... не сказать, что вызывающе, просто я очень активен на площадке, постоянно заряжен. Мне самому так проще играть, и, надеюсь, помогаю добавлять эмоции всей команде.

— Если выделить три составляющие при переходе в «Зенит», что было самое важное: увеличенный контракт, возможность играть дома или работа с тренером сборной, в базовом клубе сборной?

— Когда я переходил в «Зенит», то даже не знал, кто будет тренером. И выбрал клуб точно не из-за денег, а потому что возвращался в родной город. И, наконец, смог постоянно быть дома. Я ведь долгое время, играя за «Факел», жил в самолетах. Немножко уже подустал от этого. Хотелось элементарного домашнего уюта.

— Понять можно.

— Мы также планировали с женой ребенка. И был разговор, что пополнения в семье не произойдет, пока я постоянно в разъездах. Как Анастасия (известная в прошлом волейболистка Анастасия Барчук) правильно сказала: «Я одна воспитывать ребенка не буду». Да и я считаю, что неправильно пропустить все детство своего малыша.

— У волейбола идет постоянная борьба за болельщика с другими видами спорта. Как завоевывать новую аудиторию?

- Я все-таки игрок, и моя задача выходить и показывать красивый волейбол, чтобы на него было приятно смотреть. А по поводу привлечения... Может, больше рекламы нужно. Но точно не знаю, как эта сфера работает.

— Нужно ли внимание к волейболу любыми способами? Есть мнение, что выходки Алексея Спиридонова нужно поощрять, именно так широкие круги узнают об этом виде спорта.

— Все мы — люди, все — разные, все — индивидуальности. Ничего не могу сказать по поводу Леши Спиридонова. Хороший, веселый парень. Но он выбрал для себя такой путь. Почему нет? У него есть своя аудитория, которой его манера поведения нравится. Не скажу, что это плохо и не скажу, что это хорошо. Он ведет себя так эпатажно не только на площадке, но и в жизни.

- Черный пиар лучше неизвестности?

— Ну и почему нет? Он так играет, так живет. За себя могу сказать, что я человек поспокойнее и не хочу подобным образом к себе привлекать внимание. И для меня лучше, если не будет вообще пиара, чем — черный. Не хочу заработать негативную репутацию.

— Ну а вообще для нашего волейбола — это полезно?

— С одной стороны, это, конечно, плюс. Люди, которые не следят за волейболом, могут просто об этом узнать из новостных заметок. Человеческая сущность такова, что нас привлекают неординарные выходки. Но такие «подвиги» могут и оттолкнуть тех болельщиков волейбола, которые давно следят этим видом спорта. Когда есть накопительный эффект, когда один негатив выкладывается про одного игрока, многих людей это может спугнуть. Они скажут: мы уже устали от такого поведения.

Карантин и игровая приставка

— На международной арене самые экспрессивные волейболисты — бразильцы?

— Я бы сказал — поляки! У них такая манера игры и поведение. Любят создавать конфликты: поорать на соперника, показать разные жесты. Это некрасиво и некультурно. Но они уже долгое время так себя ведут.

— А болельщики, где самые горячие?

— Плохих болельщиков не помню, встречались очень шумные. Например, в Иране, в городе Урумия, порой стоит такой гвалт, что игроки раньше на матчи брали беруши. Но по отношению к нашей команде горячие иранцы вели себя хорошо. Но вот, например, был конфликт у хозяев и польской сборной, и когда поляки ехали в гостиницу, местные болельщики вешались на автобус, не давали проехать, пытались его раскачивать...

— Летом в период самоизоляции у всех появилось много свободного времени — редкость для действующего спортсмена. Что нового для себя открыли?

— Скорее, хорошо забытое старое. Перед самым карантином купил себе плей-стейшн. И очень много времени провел за приставкой. Вспомнил, что это такое! До этого играл лет 10-15 назад. Сейчас, естественно, все это стоит выключенное под телевизором. Недавно родилась дочь и все время, которого мало, стараюсь проводить с ребенком. Не до игр.

Перенос Олимпиады поможет сборной вырасти

— Еще одно ваше увлечение — автомобили. Удалось усовершенствовать свою ласточку?

— Только в магазин ездил (смеется). А так — больше теория. Читал статьи обо всех автоновшествах. А когда разрешили выходить на улицу, заработали предприятия — тогда частично усовершенствовал свою машину.

— Мечтаете когда-нибудь сесть за руль гоночного кара?

— Да, но есть большая проблема — я туда не помещусь. В мечтах у меня есть автомобили, в которых по 800-900 лошадиных сил. Хочется почувствовать на себе всю эту мощь! Но это не спорткары.

— На этапах «Формулы-1» никогда вживую не были?

— Я — не большой любитель кольцевых гонок. И «Формулу-1» даже не смотрю. Мне просто не нравится данный стиль.

— За время пандемии мы также пережили перенос токийской Олимпиады. Для нашей сборной — это лучше, хуже?

— Думаю, именно нашей сборной год перерыва пойдет на пользу. У нас же очень молодая команда. Поэтому есть время, чтоб добрать опыта, вырасти индивидуально и, значит, лучше подготовиться к Олимпиаде.

— Может, с учетом нынешней ситуации, изменится расклад сил в мужском мировом волейболе? Ведь не везде даже национальные чемпионаты проходят.

— Сложно прогнозировать. Кто-то — играет, кто-то — только тренируется. У кого-то есть переносы, у кого-то — нет. Но, все-таки, думаю, все страны подойдут к Играм в примерно одинаковых условиях. Вряд ли изменится расклад сил в целом. Может только, ряд возрастных игроков, которые могли съездить в 2020-м, сейчас уж не попадут в состав — молодежь вытеснит.

Олег Щурко

Расписание «Финала четырех» Кубка России

25 декабря

16.00 Полуфинал. Локомотив — Динамо М

19.00 Полуфинал. Зенит СПб — Зенит-Казань

26 декабря

19.00 Финал