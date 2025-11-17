«Болельщики — это дополнительный игрок на площадке». «Факел-Ямал» начал сезон волейбола на снегу с победы дома

Подводим итоги этапа в Новом Уренгое с Александром Крамаренко.

В Новом Уренгое этапом чемпионата России стартовал сезон в волейболе на снегу. В женских соревнованиях победу одержал калининградский «Локомотив», в финале переигравший «Динамо» из Санкт-Петербурга. А у мужчин золото в красивом трехсетовом поединке с «Динамо-Татарстан» вырвал «Факел-Ямал». По завершении этапа «СЭ» поговорил с игроком новоуренгойского клуба Александром Крамаренко.

Третий сет — это всегда лотерея

— Прошлый сезон тоже начинался с этапа в Новом Уренгое. Тогда вы взяли бронзу. Думали ли сейчас о реванше на домашнем турнире?

— Прошлый сезон для нас не очень задался. Мы понимали, что в этом от нас будут ждать еще более высоких результатов. У нас снова произошло обновление состава. Мы хотели показать свою лучшую игру на домашнем этапе, чтобы порадовать и зрителей, и руководство и доказать самим себе, что способны побеждать.

— В этом сезоне появилась новая команда «Айти Прораб», с которой вы встречались в полуфинале. Что можете сказать о ней и уровне соперничества?

— Уровень команд растет. Все матчи получились очень упорными. С каждой командой приходилось прикладывать огромное количество усилий для достижения победы. Конкретно про команду «Айти Прораб» можно сказать, что в ней собраны хорошие игроки из классического волейбола. Неудивительно, что у них хорошо получается выступать на снегу.

— У вас был трехсетовый поединок на групповом этапе и в финале. Сложно ли дался путь к золоту?

— Да, безусловно. Погода вносила свои коррективы. Условия все время менялись. Матчи в группе отличались от игр в финальной части соревнований. Даже несмотря на то что были трехсетовые матчи на групповом этапе и в финале, сами встречи получились разными по зрелищности. Это было непросто.

— За счет чего получилось победить в финале «Динамо-Татарстан»?

— Когда команда попадает в третий сет, это всегда лотерея. Нам, может, чуть больше повезло. Также у нас была проделана огромная работа со стороны тренерского штаба. Ребята прекрасно выдержали тренерскую установку. Мы играли как единый механизм, помогали и исправляли ошибки друг друга. Это привело к позитивному результату.

— Как настраивались на финал? Что говорили друг другу?

— Просто держали установку. Повторяли друг другу, что нужно сделать. Во втором сете чуть-чуть отдали инициативу в игре, но в третьем смогли ее вернуть и меньше ошибаться.

— Внесла ли вклад в победу поддержка домашних трибун?

— Как я всегда говорю, болельщики — это дополнительный игрок на площадке, который не дает тебе возможности отступить назад и гонит только вперед. При домашних трибунах всегда приятно играть. Ты понимаешь, что не можешь подвести людей, которые пришли на тебя посмотреть.

Фото ВК «Факел-Ямал»

Снег увидели только в Новом Уренгое

— В Новом Уренгое пройдет финал чемпионата России. Можно ли город назвать столицей волейбола на снегу?

— Мне кажется, что да. «Факел-Ямал» — это один из флагманов волейбола на снегу. В Новом Уренгое проходят основные соревнования, такие как финалы Кубка и чемпионата страны. Но нельзя списывать со счетов такие города, как Казань. Думаю, что она наравне с Новым Уренгоем.

— Успели отметить победу?

— Да, сходили в баню с ребятами. Посмотрели нашу игру вместе.

— Насколько понимаю, баня — традиционный досуг волейболистов на снегу?

— Это скорее восстановительная процедура после турнира.

— Как проходила подготовка к домашнему этапу и сезону в целом? Быстро адаптировались к снегу после песка?

— Погода была такая, что снег мы увидели только в Новом Уренгое. На сборах в Серпухове было довольно тепло. По ходу турнира погода была разная — от большого минуса до нулевой температуры и даже плюсовой. Поэтому подготовиться к каким-то определенным условиям, наверное, было невозможно. Но именно адаптация по ходу турнира происходила каждый день.

— В пляжный сезон команды регулярно пропускают этапы. Но в зимнем волейболе календарь не такой плотный. Планируете ли выступать на всех турнирах?

— Сейчас будем готовиться к ближайшему этапу в Казани. Скорее всего, турниры пропускать не будем. Потому что это все-таки наша основная деятельность. Если только не возникнут вопросы по здоровью либо со стороны тренерского штаба какие-то видения. Пока ждем следующий этап, чтобы выступить на нем еще лучше.

— До следующего этапа целый месяц. Как будете проводить это время?

— У нас будет сейчас пара дней отдыха с восстановительными процедурами. Затем приступим к тренировочному процессу. Нам предстоит еще большая работа. Будем улучшать сыгранность, пробовать различные сочетания.

— Какие основные цели ставите на этот зимний сезон?

— Наша задача — это побеждать. Соответственно, цели у нас самые высокие — занять первые места на финальных этапах чемпионата и Кубка России. Как это будет происходить, зависит от нас и нашего проделанного пути по ходу сезона.