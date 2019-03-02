"Зенит" обыграл "Газпром-Югру", "Локомотив" уступил "Кузбассу"

"Зенит" победил "Газпром-Югру" в матче 23-го тура мужской Суперлиги - 3:1 (25:21, 22:25, 25:20, 27:25). Клуб из Петербурга с 66 очками занимает 1-е место в турнирной таблице, команда из Сургута с 30 баллами располагается на 8-й строчке.

В других матчах московское "Динамо" всухую обыграло НОВУ (3:0), "Динамо" из Ленинградской области победило "Югру-Самотлор", "Локомотив" проиграл "Кузбассу" (2:3).

Суперлига

Мужчины

23-й тур

Газпром-Югра (Сургут) - Зенит-Казань (Казань) - 1:3 (21:25, 25:22, 20:25, 25:27)

2 марта.

НОВА (Новокуйбышевск) - Динамо М (Москва) - 0:3 (15:25, 19:25, 21:25)

2 марта.

Динамо-ЛО (Ленинградская область) - Югра-Самотлор (Нижневартовск) - 3:2 (17:25, 24:26, 25:19, 25:23, 15:9)

2 марта.

Локомотив Н (Новосибирск) - Кузбасс (Кемерово) - 2:3 (23:25, 21:25, 25:21, 25:22, 13:15)

2 марта.

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