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Сегодня, 10:56

Юрист рассказала, какие санкции могут грозить тренеру «Локомотива» за расистскую фразу

Артем Бухаев
Корреспондент
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Юрист Анна Анцелиович рассказала корреспонденту «СЭ», что может грозить главному тренеру «Локомотива» Андрею Воронкову, который назвал обезьяной кубинскую волейболистку «Уралочки-НТМК».

«В регламентирующих документах есть запрет на подобные высказывания. Скорее всего, это калька с требований FIVB (Международной федерации волейбола. — Прим. «СЭ»). Поэтому такие запреты закреплены. В законодательстве РФ есть статья 20.3.1 — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Это КоАП РФ. Вопрос только в том, посчитают ли правоохранительные органы состав дела. Надо очень много смотреть, но статья за подобные дела в законодательстве есть. В качестве санкций статья предусматривает штраф, обязательные работы или административный арест на 15 суток», — сказала Анцелиович «СЭ».

Ранее, 12 мая, «Локомотив» победил на тай-брейке «Уралочку» и защитил титул чемпионок России. Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал в беседе с игроком следующее: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Позже «Уралочка-НТМК» попросила главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова извиниться за расистские высказывания.

Волейбол
ВК Уралочка-НТМК
ЖВК Локомотив (Калининград)
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