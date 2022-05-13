Юрист рассказала, какие санкции могут грозить тренеру «Локомотива» за расистскую фразу

Юрист Анна Анцелиович рассказала корреспонденту «СЭ», что может грозить главному тренеру «Локомотива» Андрею Воронкову, который назвал обезьяной кубинскую волейболистку «Уралочки-НТМК».

«В регламентирующих документах есть запрет на подобные высказывания. Скорее всего, это калька с требований FIVB (Международной федерации волейбола. — Прим. «СЭ»). Поэтому такие запреты закреплены. В законодательстве РФ есть статья 20.3.1 — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Это КоАП РФ. Вопрос только в том, посчитают ли правоохранительные органы состав дела. Надо очень много смотреть, но статья за подобные дела в законодательстве есть. В качестве санкций статья предусматривает штраф, обязательные работы или административный арест на 15 суток», — сказала Анцелиович «СЭ».

Ранее, 12 мая, «Локомотив» победил на тай-брейке «Уралочку» и защитил титул чемпионок России. Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал в беседе с игроком следующее: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Позже «Уралочка-НТМК» попросила главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова извиниться за расистские высказывания.