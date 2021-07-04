Яременко заявил, что Кошелева завершила карьеру в сборной России из-за проблем со здоровьем

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко рассказал, почему Татьяна Кошелева завершила карьеру в сборной России.

«Она давала какие-то объяснения. Я думаю, что это правда, у нее есть какие-то проблемы со здоровьем. Это решение спортсмена, мы должны его были уважать.

Кошелева большой спортсмен и хороший игрок. Но не было уверенности, что она попадет в состав. Это можно судить и по Лиге наций», — приводит слова Яременко ТАСС.

27 июня - за месяц до начала Олимпиады - Кошелева в Instagram сообщила о завершении карьеры в сборной.

32-летняя спортсменка — чемпионка мира 2010 года, двукратная чемпионка Европы (2013 и 2015 года). В июне, она подписала контракт с итальянским клубом «Валлефолья».