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Яременко заявил, что Кошелева завершила карьеру в сборной России из-за проблем со здоровьем

20:35
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко рассказал, почему Татьяна Кошелева завершила карьеру в сборной России.

«Она давала какие-то объяснения. Я думаю, что это правда, у нее есть какие-то проблемы со здоровьем. Это решение спортсмена, мы должны его были уважать.

Кошелева большой спортсмен и хороший игрок. Но не было уверенности, что она попадет в состав. Это можно судить и по Лиге наций», — приводит слова Яременко ТАСС.

27 июня - за месяц до начала Олимпиады - Кошелева в Instagram сообщила о завершении карьеры в сборной.

32-летняя спортсменка — чемпионка мира 2010 года, двукратная чемпионка Европы (2013 и 2015 года). В июне, она подписала контракт с итальянским клубом «Валлефолья».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11820045

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