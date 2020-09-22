Выборы руководства Европейской конфедерации волейбола перенесены из Москвы в Вену

Заседание Генеральной ассамблеи Европейской конфедерации волейбола (CЕV) из-за коронавируса перенесено из Москвы в Вену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CEV. Заседание ассамблеи должно было пройти 16 октября в Москве, в Вене мероприятие пройдет в ту же дату.

«Это решение связано с ограничениями на поездки, которые все еще действуют из-за коронавируса, и для обеспечения максимально возможной посещаемости, тем самым предоставляя всем 56 национальным федерациям возможность быть представленными в этом году своими делегатами», — говорится в сообщении.

На заседании пройдут выборы в руководящие органы CEV, включая президента организации, на срок до 2024 года.