Воронков возглавит волейбольный клуб «Урал»

Агент Андрея Воронкова Виктор Иванов рассказал, что тренер займет должность главного тренера уфимского волейбольного клуба «Урал».

«Это ни для кого не секрет. Воронков возглавит «Урал», — приводит слова Иванова ТАСС.

В мае 2022 года исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) принял решение дисквалифицировать Воронкова, тогда возглавлявшего калининградский «Локомотива», на два года за оскорбительное высказывание в адрес игрока екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Аиламы Монталво. В мае ВФВ пересмотрела двухлетнюю дисквалификацию Воронкова, сделав второй год условным. Его дисквалификация завершилась 19 мая.