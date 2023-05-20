Волейбол
Новости
Статьи Россия Чемпионат мира Чемпионат Европы
Игры
Главная
Волейбол

Сегодня, 10:22

Воронков возглавит волейбольный клуб «Урал»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Агент Андрея Воронкова Виктор Иванов рассказал, что тренер займет должность главного тренера уфимского волейбольного клуба «Урал».

«Это ни для кого не секрет. Воронков возглавит «Урал», — приводит слова Иванова ТАСС.

В мае 2022 года исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) принял решение дисквалифицировать Воронкова, тогда возглавлявшего калининградский «Локомотива», на два года за оскорбительное высказывание в адрес игрока екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Аиламы Монталво. В мае ВФВ пересмотрела двухлетнюю дисквалификацию Воронкова, сделав второй год условным. Его дисквалификация завершилась 19 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/17800455
Волейбол
ВК Урал (Уфа)
Андрей Воронков
1
1
Читайте также
Чемпионка Сочи-2014 стала вдовой после трагедии в Альпах. Погиб муж Юстины Ковальчик
Бобровский снова вошел в историю! Побил рекорд клуба по сейвам и выиграл матч
Симоньян сообщила о пришедшей на ее имя бандероли со следами взрывчатки
Путин назвал недоумками западных противников России с неоколониальным мышлением
Российскому солдату в украинском плену вырезали на груди скандинавский символ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шаманы пришли в отель сборной России
Грек после разгрома планирует болеть за Россию
Мусэрский: «Физически я полностью готов к турниру»
«Решил, что лучше не петь ни российский, ни финский гимн»
Волейболист нашей сборной объяснил, зачем соперник после игры фоткался с ним
Он впервые вышел в стартовом составе, а белорусы забомбили его подачами
«Во втором сете мы немного расслабились»
Екатерина Ефимова — о пожарах в Сибири и Евро-2019
Сборная России выиграла Лигу наций! Море эмоций!
Волейбол. Иран. Безумие!
Вадим Панков: "Мы провели отличную игру"
Вадим Панков: "Игра была равной, нам просто везло в концовках"
На сборную России на ЧМ надвигается тайфун
Волейбол vs футбол
Чудеса произношения от диктора
Тетюхин: "Я завершаю карьеру"
Как "Зенит" праздновал чемпионство
Михайлов - лучший нападающий КМ-2015
Алексей Обмочаев: "Важен каждый матч"
Александр Бутько: "От победы всегда положительные эмоции"
Стартовал мужской турнир Кубка мира
Обмочаева и Кошелева - в символической сборной Кубка мира
Яна Щербань: "Главное победить завтра"
Билет на волейбол - за 11 000 рублей
Зоран Терзич: "Любим играть против России"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гамова рассказала, почему польскую волейболистку Смаржек затравили на родине

Отстраненный от сборной Финляндии волейболист Керминен продолжит играть в России
Новости
RSS RSS
Все новости