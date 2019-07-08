Волейболисты сборной Ирана были задержаны на 4 часа в аэропорту Чикаго

Министерство иностранных дел Ирана выразило протест в связи с тем, что члены национальной сборной страны по волейболу были задержаны в аэропорту Чикаго в течение четырех часов по прибытии в США. Команда прилетела в Чикаго для участия в "Финале шести" Лиги наций.

– Если Америка не может принять все спортивные команды справедливым и беспристрастным образом, им лучше не проводить спортивные матчи, – приводит пресс-служба министерства слова представителя МИД Ирана Мохсена Бахарванда.

"Финал шести" пройдет в Чикаго с 10 по 14 июля. На турнире выступят Франция, Россия, США, Польша, Иран и Бразилия.