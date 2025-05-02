Волейбол
2 мая, 10:15

Волейболистка Екатерина Лазарева завершила профессиональную карьеру

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Волейболистка Екатерина Лазарева
Екатерина Лазарева.
Фото Global Look Press

Российская волейболистка Екатерина Лазарева завершила профессиональную карьеру. Об этом в интервью «СЭ» сообщила ее сестра Анна Лазарева.

— В ноябре проходила новость, что ваша сестра ненадолго заезжала в «Вакифбанк». Но больше ничего про это не нашел. Как сложилось ее короткое турне? Виделись ли вы с ней в этот период?

— Да, она приезжала, немного потренировалась с командой. Это была такая мини-история: заехала, поработала, посмотрела на все — и обратно. Мы виделись до этого, она приезжала ко мне на неделю. Очень рада была ее увидеть.

— Правильно ли я понимаю, что Катя закончила карьеру и теперь занимается производством одежды? Видел, что вас она привлекает в качестве модели.

— Да, Катя закончила карьеру и сейчас ищет себя в новом направлении. Я стараюсь ее поддерживать.

— Вы играли против сестры на профессиональном уровне, но в одном клубе не пересекались? Хотелось бы поиграть с ней в одной команде? Не обидно, что не получилось?

— Очень хотелось бы. Это прям мечта была — сыграть вместе. Не то чтобы обидно, просто чуть грустно, что не совпали. Хотя мы часто тренировались вместе. Свою волейбольную карьеру я начинала с ней. Года два были вместе. Потом я присоединилась к своей возрастной группе. Также пересекались и вне сезона, когда она играла за краснодарское «Динамо». Я попросила присоединиться к летнему сбору, и после тоже тренировались вместе и играли за сборную России.

Екатерина Лазарева играла на позиции связующей, становилась обладателем Кубка России в составе казанского «Динамо». Последним профессиональным клубом для Екатерины стал французский «Леваллуа».

Анна Лазарева.«Звезда — это громко сказано». Россиянка Лазарева стала лучшим бомбардиром чемпионата Турции
Анна Лазарева
Екатерина Лазарева
