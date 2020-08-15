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Волейболист «Зенита» украинского происхождения получил российский паспорт

16:55
Дмитрий Пашицкий. Фото ВК "Зенит"
Дмитрий Пашицкий. Фото ВК "Зенит"
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Волейболист питерского «Зенита» Дмитрий Пашицкий получил паспорт гражданина РФ, сообщает официальная группа клуба в соцсети «Вконтакте». 32-летний блокирующий родился в Киеве и ранее имел спортивное гражданство Эстонии. В «Зенит» он перешел из кемеровского «Кузбасса».

— Я родился в Киеве, но не раз говорил в интервью раньше, что ощущаю себя русским, — сказал Пашицкий в интервью пресс-службе клуба. — У меня много родственников в России по маминой линии. Готов ли я выступать за сборную России? Это было бы настоящей сказкой. Если вдруг получу вызов — приеду в расположение национальной команды по первому зову.

Дополнительная информация:

https://vk.com/wall-149706360_28744

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