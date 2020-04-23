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Волейболист сборной России объяснил, почему в регионах не любят Москву

10:38
Егор Клюка. Фото ВК «Факел»
Егор Клюка. Фото ВК «Факел»
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Чемпион Европы-2017 в составе национальной сборной Егор Клюка порассуждал на тему отношения в стране к жителям столицы. По словам спортсмена, все дело во внимании, которое достается именно Москве.

— В регионах не все любят Москву, потому что все фанфары достаются ей, — предположил Клюка. — А остальные считают, что их города недооценивают. Но так устроено в России — все идет в Москву и потом уже что-то куда-то по чуть-чуть распределяется. Все внимание столице, остальным как придется. Поэтому вот так. (Владимир Иванов)

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