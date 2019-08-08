Во Всероссийской федерации волейбола провели воспитательную беседу с тренером после скандального жеста

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко прокомментировал ситуацию с одним из тренеров сборной России Серджио Бузато, чей жест после победы над Кореей в ключевом матче отбора на Олимпийские игры-2020 в Корее сочли оскорбительным.

Он заверил, что в действиях итальянского специалиста не было злого умысла и что российская сторона принесет официальные извинения.

– Корейская федерация направила официальное письмо FIVB и в Федерацию волейбола России. Нас попросили провести в команде беседу, так сказать. С Серджио я поговорил, он ничего плохого не имел в виду. Просто так выразил радость, что он едет на Олимпиаду в Японию. Он не собирался обижать корейских спортсменов. Просто показал: мы в Японии! – сказал Яременко. – С Серджио я переговорил. Он говорит: "Мне очень неприятно, что так получилось. Я не хотел никого обижать". Конечно, в наше время, когда любой жест контролируется соцсетями, нужно быть очень осторожным. С Серджио мы знакомы 20 лет, столько он работает в сборной России. Всегда был и остается интеллигентным и корректным человеком. Это была просто легкомысленность с его стороны. Он не хотел никого обидеть.

От имени федерации принесем извинения. Надеемся, никакой шлейф за собой это не потянет.

– А такой вариант возможен?

– Обычно в волейболе такие скандалы не раздуваются. Кажется, и в этот раз не стоит. Конечно, я понимаю корейских коллег. Не очень приятно было проиграть такую игру, а если еще, как им показалось, кто-то дразнится, это вдвойне неприятно. Но, надеюсь, ничего такого не будет. В FIVB мы свою точку зрения направили. (Мария Никулашкина)