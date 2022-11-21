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Сегодня, 17:26

Во Всероссийской федерации волейбола прокомментировали дисквалификацию Бутько

Анна Горшкова
Корреспондент
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Во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) прокомментировали дисквалификацию олимпийского чемпиона Александра Бутько.

Бутько дисквалифицировали на один год за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения завершится в апреле 2023 года.

«Ему грозило до четырех лет дисквалификации, однако он заключил соглашение с Международной федерацией волейбола. Согласно нему, Бутько признал, что нарушение было, но случилось не по его вине. Благодаря этому он получил более мягкий срок», — передает ТАСС слова источника из ВФВ.

36-летний Бутько — олимпийский чемпион Игр в Лондоне, чемпион Европы (2017), победитель Мировой лиги (2011) и Кубка мира (2011) в составе сборной России.

Источник: ТАСС
Волейбол
Сборная России по волейболу
Александр Бутько
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Олимпийского чемпиона по волейболу Бутько дисквалифицировали на один год за допинг
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