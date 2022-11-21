Во Всероссийской федерации волейбола прокомментировали дисквалификацию Бутько

Во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) прокомментировали дисквалификацию олимпийского чемпиона Александра Бутько.

Бутько дисквалифицировали на один год за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения завершится в апреле 2023 года.

«Ему грозило до четырех лет дисквалификации, однако он заключил соглашение с Международной федерацией волейбола. Согласно нему, Бутько признал, что нарушение было, но случилось не по его вине. Благодаря этому он получил более мягкий срок», — передает ТАСС слова источника из ВФВ.

36-летний Бутько — олимпийский чемпион Игр в Лондоне, чемпион Европы (2017), победитель Мировой лиги (2011) и Кубка мира (2011) в составе сборной России.