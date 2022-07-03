Французский «Волеро» в это межсезонье подписал сразу пять россиянок. Татьяна Симанихина играла и в прошлом сезоне. А вот 23-летняя Анна Котикова, 19-летние Вита Акимова и Елизавета Кочурина и 17-летняя Виктория Кобзарь впервые попробуют себя за границей. Кобзарь, капитан юношеской сборной России, рассказала о причинах переезда.

— На ваш переход повлияло, что туда едет целый десант россиянок?

— Если честно, когда мы договаривались с клубом, я об этом даже не знала. Все выяснилось постфактум. Наверное, это просто стало дополнительным плюсом. Но точно не было чем-то запланированным.

— Не страшно ехать за границу, учитывая, что у вас и опыта Суперлиги особо нет? Вы же играли этот сезон в «Северянке-2». А тут новая страна.

— Ехать в другую страну вообще не страшно. Татьяна Симанихина рассказывала, что к русским игрокам там относятся прекрасно. Английский я знаю хорошо. Еще со времен юношеских сборных подружилась с некоторыми девочками-иностранками, до сих пор созваниваемся. Поэтому в бытовом плане никаких опасений нет.

Что касается отсутствия опыта Суперлиги, то, мне кажется, это компенсируется турнирами в составе сборной России по разным возрастам. Понятно, что легко не будет. И место в составе придется заслужить. Но конкуренции я не боюсь.