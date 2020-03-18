Вице-президент ВФВ: «Чемпионат России надо доиграть до конца»

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), президент белгородского «Белогорья» Геннадий Шипулин отметил, что чемпионат России по волейболу нужно играть до конца, пока будет для этого минимальная возможность.

Матчи за 1-4-е места в чемпионате России среди женских команд, а также матчи мужских команд в квалификационном раунде чемпионата России пройдут при ограниченном числе болельщиков или без зрителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В среду министерство спорта РФ рекомендовало отменить и перенести проведение всех спортивных соревнований на территории РФ с 21 марта и до особого распоряжения. Заместитель генерального директора ВФВ Михаил Подлозный сообщил, что на данный момент решение о проведении ключевых матчей плей-офф остается в силе.

— Мы уважаем друг друга и любим наш вид спорта. Я, как руководитель «Белогорья», принимаю решение о том, чтобы ехать на ответный матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, — цитирует «РИА Новости» Шипулина. — Пока запрета на проведение матчей в нашем чемпионате нет, поэтому мы едем. Надо уважать соперника и продолжать чемпионат России. Пока есть минимальная возможность, надо доиграть турнир до конца. Это мое мнение, как вице-президента ВФВ.

К сожалению, зрители могут пострадать, некоторые игры пройдут без зрителей. Но матчи можно будет посмотреть по трансляции. Клубы же должны уважать друг друга и играть.