25 июня, 11:10

ВФВ направит официальное письмо в федерацию волейбола Италии о проведении товарищеского матча

Микеле Антонов
Корреспондент

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном матче против сборной Италии.

— Надо связаться с федерацией более официальным путем и получить от них ответ.

— В целом в ближайшее время отправите официальное письмо в Федерацию волейбола Италии?

— Да.

Ранее Яременко рассказал о возможном матче сборных России и Италии в августе 2025 года.

29 мая «СЭ» сообщил, что решение о проведении матча будет принимать Федерация волейбола Италии.

Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
Жуков — о Ковентри: «Пока что особых движений от нее не видно»
Жуков рассчитывает, что сборная России сыграет на Всемирной шахматной олимпиаде
Глейхенгауз в душе отпустил свой недопуск на олимпийский квалификационный турнир фигуристов
Российского лыжника Большунова внесли в базу «Миротворца»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Александр Иванов

    Оптимизм - это недостаток информации... ясно же как ответит Италия : " К сожалению, график сборной Италии плотно заполнен"

    26.06.2025

  • Фирсыч

    С такой гордостью сообщают!

    25.06.2025

