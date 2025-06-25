ВФВ направит официальное письмо в федерацию волейбола Италии о проведении товарищеского матча

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном матче против сборной Италии.

— Надо связаться с федерацией более официальным путем и получить от них ответ.

— В целом в ближайшее время отправите официальное письмо в Федерацию волейбола Италии?

— Да.

Ранее Яременко рассказал о возможном матче сборных России и Италии в августе 2025 года.

29 мая «СЭ» сообщил, что решение о проведении матча будет принимать Федерация волейбола Италии.