ВФВ до 10 апреля приостановила все соревнования из-за коронавируса

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил о приостановке всех соревнований, проводимые под эгидой организации, до 10 апреля.

— Наши соревнования приостановлены, на текущий момент — до 10 апреля, — цитирует Яременко РИА Новости. — После этого совет ВФВ будет принимать решение дальше.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список