Вербов объявил о завершении карьеры после нынешнего сезона

38-летний либеро казанского "Зенита" Алексей Вербов после ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Гданьском" (3:2) официально объявил, что нынешний сезон – последний для него в качестве игрока.

– Если честно, играть уже тяжело. Такие матчи, как с "Гданьском", конечно, доставляют удовольствие, но надо понимать, что решающие матчи плей-офф – это лишь часть сезона. Чтобы до них дойти, нужно проделать большую работу, и она уже дается тяжело. Хочется закончить на хорошей ноте, а не чтобы утаскивали с площадки. К тому же у меня уже есть цель, к которой я иду. Уже официально могу сказать, что два месяца и все – заканчиваю, – приводит слова Вербова "БИЗНЕС Online".

Ранее появлялась информация, что Вербов может стать главным тренером второй сборной России. Последние несколько лет он регулярно исполнял обязанности главного тренера казанской команды в матчах чемпионата страны, Кубка России и Лиги чемпионов.

Вербов в составе сборной России дважды становился призером Олимпийских игр (2004, 2008), а также выигрывал чемпионат Европы-2013 и Мировую лигу-2013. Вербов сыграл 211 матчей за национальную команду – седьмой результат в истории.

На клубном уровне Вербов выигрывал с "Зенитом" и "Белогорьем" все значимые трофеи – клубный чемпионат мира (2017), Лигу чемпионов (2004, 2016, 2017, 2018), а также семь раз становился чемпионом страны и восемь раз завоевывал Кубок России.