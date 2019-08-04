Вадим Панков: "Сборная Кореи – наш основной соперник"

Главный тренер сборной России Вадим Панков после победы над Канадой (3:0) во втором матче отборочного турнира Олимпийских игр-2020 поделился ожиданиями от встречи с Кореей.

– Самое сложное, конечно, еще впереди, соперники идут по нарастающей, сборная Кореи – наш основной соперник, – цитирует ТАСС Панкова. – Посмотрим, как будем двигаться, но важно, что победили с таким счетом, экономим силы. Во втором и третьем сете был довольно близкий счет, но это говорит о том, что канадская команда очень хороша. Они не стесняются, рискуют, великолепно нападают, играют комбинации, для нас это было неприятно.

Настраиваемся на Корею. Главная задача – закрыть Ким Ен-Кон, она больше всех атакует, приносит больше всех очков. С ней, безусловно, нужно справляться. У кореянок много проблем на блоке, это нужно использовать.

После двух матчей команды России и Кореи идут без потерь. Победитель каждой из шести групп получит путевку на Олимпийские игры, еще пять путевок будут разыграны на континентальных отборочных соревнованиях, которые пройдут в январе 2020 года.