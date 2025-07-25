В полуфинале женской Лиги наций Италия сыграет с Польшей, Бразилия — с Японией

Завершились четвертьфинальные матчи женской Лиги наций по волейболу.

По их итогам выступление на турнире завершили сборные Турции, Германии, США и Китая.

В полуфинале сборная Италии сыграет с Польшей, а сборная Бразилии — с Японией.

«Финал восьми» женской Лиги наций проходит с 23 по 27 июля в городе Лодзь (Польша). Действующими чемпионками турнира являются представительницы Италии, которые в прошлом году в финале обыграли японок.