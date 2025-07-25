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Волейбол

25 июля 2025, 12:21

В полуфинале женской Лиги наций Италия сыграет с Польшей, Бразилия — с Японией

Сергей Ярошенко

Завершились четвертьфинальные матчи женской Лиги наций по волейболу.

По их итогам выступление на турнире завершили сборные Турции, Германии, США и Китая.

В полуфинале сборная Италии сыграет с Польшей, а сборная Бразилии — с Японией.

«Финал восьми» женской Лиги наций проходит с 23 по 27 июля в городе Лодзь (Польша). Действующими чемпионками турнира являются представительницы Италии, которые в прошлом году в финале обыграли японок.

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Волейбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Италии по волейболу
Сборная Польши по волейболу
Сборная Японии по волейболу
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