В Кремле отреагировали на скандал с полицейскими и 17-летней волейболисткой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дело полицейских из Анапы, которые, по предварительным данным, принудили 17-летнюю волейболистку к сексуальным действиям.

— Не считают ли в Кремле поступающие сводки о таких преступлениях следствием ощущения тотальной безнаказанности у полицейских?

— Я не склонен таким образом ставить вопрос, — цитирует «Медуза» Пескова. — Я считаю, что вы ситуацию передергиваете. Упомянутые вами случаи изнасилования абсолютно неприемлемы, отвратительны. Но не нужно это связывать с полицейскими. Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными, недопустимыми. Конечно, здесь наказание должно находить того, кто этот проступок совершил.

Мы с вами не можем объективно говорить, угрожали ли они, чем угрожали и какие именно обстоятельства того или иного происшествия. Наверняка это нужно выяснять в результате соответствующего разбирательства. Поэтому все-таки давайте дождемся того, как появятся результаты этих разбирательств.

Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней») в отношении двух сотрудников полиции Анапы. Потерпевшей стала волейболистка из Московской области, выступавшая на соревнованиях по пляжному волейболу.

Ранее ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщало об увольнении сотрудников патрульно-постовой службы полиции в Анапе из органов внутренних дел, также от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник отдела МВД России по городу Анапе.