В Госдуме считают, что украинский волейболист придумал историю о запрете играть в одном клубе с россиянином

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал запрет украинской федерации для волейболиста Тимофея Полуяна играть в одной команде «Хекимоглу» с россиянином Алексеем Налобиным.

Ранее об отъезде украинца из расположения турецкого клуба сообщила пресс-служба «Хекимоглу».

«На самом деле украинский игрок не прижился в клубе, потому что у россиян сложились хорошие отношения в команде, их уважают и ценят там. Украинец не нашел себе место в коллективе, придумал себе историю, согласовал со своей федерацией и просто уехал, расторгнув контракт. Надо дружить в спорте, но интриговать на национальной почве никто не позволит. Спортсмен сделал свой выбор, россияне будет играть, а он уедет домой. Такие вещи, к сожалению, происходят, дошло и до волейбола», — сказал Свищев «СЭ».