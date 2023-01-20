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Сегодня, 13:23

В Госдуме считают, что украинский волейболист придумал историю о запрете играть в одном клубе с россиянином

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал запрет украинской федерации для волейболиста Тимофея Полуяна играть в одной команде «Хекимоглу» с россиянином Алексеем Налобиным.

Ранее об отъезде украинца из расположения турецкого клуба сообщила пресс-служба «Хекимоглу».

«На самом деле украинский игрок не прижился в клубе, потому что у россиян сложились хорошие отношения в команде, их уважают и ценят там. Украинец не нашел себе место в коллективе, придумал себе историю, согласовал со своей федерацией и просто уехал, расторгнув контракт. Надо дружить в спорте, но интриговать на национальной почве никто не позволит. Спортсмен сделал свой выбор, россияне будет играть, а он уедет домой. Такие вещи, к сожалению, происходят, дошло и до волейбола», — сказал Свищев «СЭ».

Тимофей Полуян. Украинский волейболист бежал из команды, чтобы не играть вместе с россиянином. Скандал в Турции

Волейбол
Дмитрий Свищев
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