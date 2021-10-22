В FIVB прокомментировали информацию о казни волейболистки сборной Афганистана

Международная федерация волейбола (FIVB) расследует информацию о казни игрока женской молодежной сборной Афганистана Махджубин Хакими членами радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). В заявлении организации говорится, что у нее пока нет подтверждения этой информации.

«Международная федерация волейбола крайне шокирована и потрясена сообщениями в некоторых СМИ о трагической смерти Махджубин Хакими, — приводит ТАСС заявление федерации. — Однако следует отметить, что существуют противоречивые сообщения об истинной причине ее смерти. Поэтому FIVB продолжает искать разъяснения относительно точных деталей».

Ранее портал Inside the Games со ссылкой на издание Independent Persian сообщил, что Хакими была убита талибами в Кабуле. По словам одного из тренеров молодежной сборной Афганистана, волейболистка была убита в начале октября.

В FIVB решительно осудили любые формы насилия, направленные против других людей, в особенности против здоровых, молодых и талантливых спортсменов.

«FIVB поддерживает право всех заниматься спортом без какого-либо страха, предубеждения или запугивания. Спорт и ценности, которые он представляет, остаются основой здорового гражданского общества. FIVB продолжит упорно работать с другими спортивными организациями, правительствами и общественными объединениями, чтобы обеспечить безопасность и благополучие всех, кто хочет заниматься любым видом спорта», — говорится в заявлении федерации.