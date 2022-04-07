В Федерации волейбола России объяснили ситуацию с иском в Спортивный арбитражный суд

Генеральный секретарь Федерации волейбола России Александр Яременко рассказал «СЭ» о ситуации с иском в Спортивный арбитражный суд.

«Что касается ситуации с отстранением наших спортсменов, то мы подали апелляцию в апелляционный комитет FIVB. Таковы правила судебного регулирования по регламентам организации. Сейчас ждем их решения, после которого решим, подавать в CAS или нет. Если говорить про иск на 80 миллионов долларов из-за отмены чемпионата мира, то все в процессе. Сначала надо подготовить претензию к FIVB, после этого получить ответ. Если он нас не устроит, то тогда обжаловать их решение в CAS», — сказал Яременко «СЭ».

Ранее организация FIVB на фоне обострения российско-украинских отношений лишила Россию права проведения чемпионата мира по волейболу-2022.