Утверждена система отбора на ЧМ по волейболу в России

Административный совет ФИВБ утвердил систему отбора на чемпионат мира по волейболу-2022 среди мужских команд, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Турнир пройдет в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года, в нем примут участие 24 сборные. Россия как страна-организатор уже имеет прямую путевку, как и действующий чемпион мира сборная Польши.

10 путевок будут разыграны по итогам континентальных чемпионатов 2021 года (по два места по итогам каждого континентального турнира). Если Россия или Польша займут одно из двух первых мест на чемпионате Европы-2021, то путевка перейдет команде, которая занимает следующую позицию.

Еще 12 участников будут определены в соответствии с рейтингом по итогам сезона-2020/21.

Чемпионат мира по волейболу в России примут 10 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Кемерово, Красноярск. Формат турнира предусматривает два групповых раунда и «Финал шести» в Москве.