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Ушел из жизни олимпийский чемпион по волейболу Дорохов

Алина Савинова
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Советский волейболист Владимир Дорохов скончался на 71-м году жизни, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Владимир Вячеславович был не только выдающимся спортсменом, но и прекрасным человеком — его уважали и любили за доброту, отзывчивость и прямолинейность. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Вячеславовича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Дорохов — олимпийский чемпион 1980 года, двукратный чемпион мира (1978 и 1982) и четырехкратный чемпион Европы. Кроме этого, он дважды становился обладателем Кубка мира (1977 и 1981).

Дорохов выступал за «Буревестник» из Тбилиси, ЦСКА и «Автомобилист». После окончания спортивной карьеры он работал тренером в финских клубах «Рантаперкиен» и «Лойму», а также в российском «Еврострое».

В 2008 году россиянин был награжден почетным знаком ВФВ «За заслуги в развитии волейбола в России», а в 2013-м — почетным знаком ВФВ «За вклад в победу на Олимпийских играх».

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