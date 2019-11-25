«Уралочка» обыграла «Заречье-Одинцово» в чемпионате России
18:50
В матче шестого тура чемпионата России по волейболу среди женщин «Уралочка-НТМК» выиграла у «Заречья-Одинцово» — 3:0. Счет в партиях — 26:24, 25:20, 25:21
«Уралочка» одержала пятую победу в шести матчах. «Заречье» проиграло в третий раз в нынешнем сезоне.
Россия. Женщины. Суперлига
6-й тур
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:0 (26:24, 25:20, 25:21)
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