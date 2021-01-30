«Уралочка» обыграла «Динамо» из Краснодара
20:52
Волейболистки «Уралочки-НТМК» встретились с «Динамо» в Краснодаре в рамках 21-го тура женской суперлиги Париматч. Команда из Екатеринбурга одержала победу в трех сетах.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
21-й тур
Динамо Кр (Краснодар) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 0:3 (20:25, 18:25, 17:25)
30 января.
Енисей (Красноярск) — Спарта (Нижний Новгород) — 3:0 (25:20, 25:15, 25:20)
30 января.
Заречье-Одинцово (Московская область) — Динамо-Ак Барс (Казань) — 0:3 (23:25, 14:25, 18:25)
30 января.
Минчанка (Минск) — Тулица (Тульская область) — 2:3 (25:23, 25:23, 23:25, 22:25, 13:15)
30 января.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2020-2021/
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