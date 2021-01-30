«Уралочка» обыграла «Динамо» из Краснодара

Волейболистки «Уралочки-НТМК» встретились с «Динамо» в Краснодаре в рамках 21-го тура женской суперлиги Париматч. Команда из Екатеринбурга одержала победу в трех сетах.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

21-й тур

Динамо Кр (Краснодар) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 0:3 (20:25, 18:25, 17:25)

30 января.

Енисей (Красноярск) — Спарта (Нижний Новгород) — 3:0 (25:20, 25:15, 25:20)

30 января.

Заречье-Одинцово (Московская область) — Динамо-Ак Барс (Казань) — 0:3 (23:25, 14:25, 18:25)

30 января.

Минчанка (Минск) — Тулица (Тульская область) — 2:3 (25:23, 25:23, 23:25, 22:25, 13:15)

30 января.