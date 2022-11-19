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«Уралочка-НТМК» — «Ленинградка» — 0:3, результат матча женского чемпионата России, 19 ноября 2022 года

Алина Савинова
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«Ленинградка» одержала победу над «Уралочкой-НТМК» в матче 8-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:21, 25:20, 25:22).

Питерская команда, набрав 17 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице женской суперлиги. Клуб из Свердловской области с 5 очками расположился на 13-й позиции.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

8-й тур

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:0 (25:21, 25:20, 25:22).

Волейбол
ВК Ленинградка
ВК Уралочка-НТМК
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