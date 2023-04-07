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Сегодня, 18:06

Умерла серебряный призер Олимпиады-1976 волейболистка Лариса Берген

Ана Горшкова
Корреспондент
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Советская волейболистка Лариса Берген умерла в возрасте 73 лет, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Всероссийская федерация волейбола с прискорбием извещает, что скончалась Лариса Абрамовна Берген. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Абрамовны», — говорится в сообщении.

Берген в составе сборной СССР стала серебряным призером Олимпийских игр 1976 года, победителем Кубка мира (1973) и двукратной чемпионкой Европы (1971, 1975). На протяжении карьеры представляла алма-атинскую команду АДК и московское «Динамо».

Волейбол
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