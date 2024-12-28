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Умер бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу Баньоли

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу Даниэле Баньоли скончался в возрасте 71 года, сообщает Федерация волейбола Италии.

По информации СМИ, итальянец умер после продолжительной борьбы с болезнью. Федерация волейбола Италии выразила сожаления в связи с его кончиной, назвав специалиста одним из самых успешных тренеров страны на клубном уровне.

В России Баньоли работал с московским «Динамо», приведя команду к победе в чемпионате, Кубке и Суперкубке страны, а также с уфимским «Уралом» (сейчас — «Динамо-Урал»).

Сборную России итальянец возглавлял в 2009-2010 годах.

Источник: Федерация волейбола Италии
Волейбол
Сборная России по волейболу
Даниэле Баньоли
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