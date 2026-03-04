Умер бывший глава Европейской конфедерации волейбола Александр Боричич

Бывший президент Европейской конфедерации волейбола (CEV) серб Александр Боричич скончался на 78-м году жизни после непродолжительной болезни, сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

«FIVB и волейбольная семья выражают глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам Александра Боричича, а также сербскому и европейскому волейбольным сообществам. Его преданность спорту и лидерские качества оставили неизгладимый след в истории волейбола, их будут помнить многие поколения», — говорится в заявлении пресс-службы FIVB.

Боричич занимал пост президента CEV с 2015 по 2024 год. В качестве игрока он стал бронзовым призером чемпионата Европы 1975 года в составе сборной Югославии.

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