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Сегодня, 11:04

Умер бронзовый призер чемпионата мира по волейболу Анатолий Макагонов

Виктория Кравченко
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В пресс-службе Минспорта Челябинской области сообщили, что бронзовый призер чемпионата мира по волейболу 1956 года Анатолий Макагонов умер на 91-м году жизни.

«Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области выражает соболезнования родным и близким Анатолия Макагонова», — говорится в заявлении.

Будучи игроком, Макагонов выступал за бакинский «Буревестник», в 1959 году стал бронзовым призером Спартакиады народов СССР в составе команды Азербайджанской ССР.

После завершения игровой карьеры возглавлял челябинский женский клуб «Политехник» и мужское «Торпедо».

Источник: https://tass.ru/sport/17486353
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