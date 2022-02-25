У волейболистки Кошелевой разрыв крестообразной связки колена

Российская волейболистка «Валлефольи» Татьяна Кошелева в своем Instagram рассказала о своей травме.

Спортсменка получила повреждение в матче 14-го тура чемпионата Италии с «Чонельяно» (2:3). Россиянка не смогла покинуть площадку самостоятельно, ее унесли на носилках.

«Два дня назад на игре я получила серьезную травму. Сегодня мой диагноз звучит так: разрыв передней крестообразной связки колена! Честно скажу, не думала, что это может со мной случится еще раз... Последние два дня я была в разных состояниях, от шока до разочарования и непонимания!» — написала Кошелева.

Девушка также поблагодарила болельщиков, команду врачей и родных за поддержку.

«Я уже проходила этот путь 4 года назад и готова пройти его еще раз! Через несколько дней меня ждет операция и непростой период восстановления, но я знаю точно, что пройду его с достоинством и стойкостью!» — добавила волейболистка.