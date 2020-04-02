«У нас все хорошо, нужно только потерпеть!» Минутка позитива от Гамовой

Двукратная чемпионка мира и Европы по волейболу Екатерина Гамова призвала поклонников искать позитив на фоне пандемии коронавируса.

«Продление карантина до 30 апреля! Сегодня я вдруг вдумалась,что в связи с коронавирусом приостановились все соревнования в мире... — написала Гамова в Instagram. — Только вдумайтесь... Никто не соревнуется во всем мире! Мы, конечно, проживаем эпохальный момент!

А давайте везде искать позитив! Мы дома с семьей и с детьми, сейчас настолько развит интернет, что мы можем развлекаться, учиться и работать онлайн, чего, например, не было в 2003 году при птичьем гриппе!

Мои друзья из Гонконга сказали,что у них пошла вторая волна, а в одной из ведущих стран мира их друга побили за то,что он китаец... это удручает! И знаете, все познается в сравнении... Мы мирно переживаем карантин в комфорте... Вокруг нас не идут военные действия, не летают снаряды, есть вода и свет...

У нас все хорошо, нам просто надо принять обстоятельства и потерпеть! Всем здоровья,терпения и уважения к друг другу!!!"