Туомас Саммелвуо подвел итоги выступления сборной России по волейболу в 2021 году

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо подвел итоги выступления команды в 2021 году.

«Прежде чем полностью погрузиться в клубный чемпионат, хочется сказать пару слов о сезоне-2021 в сборной России. Можно много говорить, обсуждать, спорить, но однозначно это был очень яркий период в нашей жизни. Благодарю каждого за самоотдачу и веру в нас.

Этот олимпийский год навсегда останется в моей памяти. Медаль Олимпийских игр — награда за долгий путь, который обязательно продолжится, так как страсть к своему делу никогда не исчезнет!" — написал Саммелвуо в Instagram.

В 2021 году на Олимпиаде в Токио сборная России по волейболу заняла второе место, проиграв в финале команде Франции. На чемпионате Европы подопечные Саммелвуо проиграли сборной Польши в четвертьфинале.