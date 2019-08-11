Туомас Саммелвуо: "Не нужно придумывать ничего особенного, чтобы обыграть Иран"

Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо прокомментировал победу над командой Кубы (3:0) во втором матче квалификационного турнира к Олимпиаде-2020.

– Нам важно освободить голову и восстановиться, – цитирует ТАСС Саммелвуо. – Никогда не говорю, что доволен игрой, мы всегда можем играть лучше. Не нужно придумывать ничего особенного, чтобы обыграть Иран. Просто нужно сыграть на свой максимум.

Матч с кубинцами был непростым. Не буду оценивать нашу игру. Но вот у кубинцев иногда летела подача, были эйсы. Были и у нас неплохие моменты.