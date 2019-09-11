Три игрока мужской сборной Аргентины дисквалифицированы за жест, который показывал новый главный тренер женской сборной России

Игроки мужской сборной Аргентины по волейболу Факундо Конте, Федерико Перейру и Пабло Крер дисквалифицированы за неприличные жесты, сообщает World of Volley.

В августе волейболисты после победы в олимпийском квалификационном турнире в Китае были запечатлены на фотографиях, изображающими «узкие глаза». Этот жест расценили как проявление расизма.

Перейра и Крер дисквалифицированы на три матча. Конте пропустит две игры, поскольку сразу же извинился за жест в социальных сетях. Кроме того, федерация волейбола Аргентины оштрафована на 15 тысяч швейцарских франков.

Напомним, что ранее за аналогичный жест был наказан тренер женской сборной России Серджио Бузато. Он был дисквалифицирован на три матча чемпионата Европы. Сейчас он назначен главным тренер национальной команды России.