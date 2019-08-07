Тренер сборной России Бузато заявил, что не хотел своим жестом оскорбить сборную Кореи

Старший женской сборной России по волейболу Сержио Бузато заявил, что не хотел своим жестом оскорбить команду Кореи, а лишь праздновал выход на Олимпиаду.

Ранее сообщалось, что Федерация волейбола Кореи обвинила тренера в расизме и намерена подать жалобу. Корейская сторона сочла, что специалист имитировал узкие глаза. Российская команда обыграла Корею (3-2) в решающем матче отборочного турнира Олимпиады-2020.

- Я не хотел никого обидеть. Я очень удивлен, что мой жест посчитали оскорбительным. Я просто праздновал выход на Олимпиаду, которая пройдет в Японии. В тот момент я ни в коем случае не обращался к команде Кореи. Не понимаю, почему мой жест называют расистским. В тот момент мы все радовались на площадке, я тоже радовался и таким образом отпраздновал наше попадание в Токио, - цитируют Бузато "РИА Новости". - Я с большим уважением отношусь к команде Кореи, у меня там несколько друзей работает. Я приношу извинения команде Кореи, Федерации волейбола Кореи, болельщикам. Я не хотел обидеть эту нацию, меня неправильно интерпретировали.