Тетюхин заявил, что легионерам нравится выступать в чемпионате России по волейболу

Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин рассказал, что иностранные волейболисты комфортно чувствуют себя в России.

«Есть категория легионеров, которая не едет в Россию, это [игроки из] Прибалтики, поляки, украинцы, у остальных вопросов нет — все играют, всем нравится в России, по большому счету здесь комфортно, хороший, интересный чемпионат. Если так долго будет продолжаться, то мотивацию будет сложно найти, но я думаю, что в федерации, международных организациях есть адекватные люди. Несмотря на политические моменты, все нормально, переживем, станем еще сильнее и крепче, будем показывать волейбол на международных аренах», — приводит ТАСС слова Тетюхина.

Весной 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Чемпионат мира-2022 среди мужских команд был перенесен из России в Польшу и Словению.