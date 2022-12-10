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Сегодня, 11:32

Тетюхин заявил, что легионерам нравится выступать в чемпионате России по волейболу

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин рассказал, что иностранные волейболисты комфортно чувствуют себя в России.

«Есть категория легионеров, которая не едет в Россию, это [игроки из] Прибалтики, поляки, украинцы, у остальных вопросов нет — все играют, всем нравится в России, по большому счету здесь комфортно, хороший, интересный чемпионат. Если так долго будет продолжаться, то мотивацию будет сложно найти, но я думаю, что в федерации, международных организациях есть адекватные люди. Несмотря на политические моменты, все нормально, переживем, станем еще сильнее и крепче, будем показывать волейбол на международных аренах», — приводит ТАСС слова Тетюхина.

Весной 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Чемпионат мира-2022 среди мужских команд был перенесен из России в Польшу и Словению.

Источник: https://tass.ru/sport/16558747
Волейбол
Сергей Тетюхин
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